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15.11.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
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Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет тюрьмы

Текст: Владимир Полетаев

Серпуховской городской суд Подмосковья отправил на 14 лет в колонию строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего топором кисти своей жене.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Прокурор в прениях просил для изувера 17 лет заключения. Осужденный был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в двух эпизодах похищения и угрозе убийством.

Также суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей, сократив в несколько раз компенсацию морального вреда и взыскав с Грачева 2 миллиона 35 тысяч рублей. В своем заявлении она просила выплатить ей 8,2 миллиона рублей.

Фото: photoxpress.ru
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В ходе оглашения мотивировочной части приговора судья Ирина Пантела отметила, что потерпевшая Маргарита Грачева перенесла несколько операций, прошла курс реабилитации, постоянно испытывает боли. Ей установлена инвалидность первой группы.

В суде в ходе процесса и во время оглашения приговора Грачев вел себя безразлично. Виновным признал себя только частично. Правда, в последнем слове все-таки попросил прощения у жены и детей. Но выглядело это так, как будто сделал он это в надежде на смягчение наказания.

С приговором он не согласился и собирается подать жалобу.

По версии следствия, расправиться с женой Грачев решил в прошлом году. Как поясняла "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, к супруге он испытывал неприязненные отношения на почве ревности. Все случилось 11 декабря 2017 года. В тот день ревнивец отобрал у жены мобильный телефон, и, заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес. Затем мужчина вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук. С точки зрения Уголовного кодекса - это тяжкий вред здоровью.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что это преступление не единственное - за месяц до этого Грачев уже похищал свою супругу - также вывозил ее в лес и угрожал убийством. После этого Маргарита Грачева написала заявление в полицию. Но 8 декабря 2017 года участковый "без достаточности проведенных проверочных мероприятий" вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как заявили в СК, принятым решением полицейский нарушил конституционное право Маргариты на защиту от преступных посягательств. И именно этот отказ стал тем обстоятельством, которое "повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления".

На данный момент против участкового расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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