Полковник ВКС РФ рассказал о специфике применения вертолетов в Сирии

Применение российской армейской авиации в Сирии имеет определенную специфику. Боевой опыт вертолетчиков активно изучают и осваивают в элитном 344-м Центре боевого применения и переучивания летного состава.

Главная особенность заключается в том, что вертолеты стали часто применять в темное время суток с использованием приборов и очков ночного видения.

"Выполнять полеты приходится на малых и сверхмалых высотах. Это требует от летчиков полной собранности и концентрации. Эмоциональные и психофизические перегрузки бывают настолько велики, что летчики вылезают из кабины практически мокрыми", - заявил журналу "Армейский стандарт" замначальника авиацентра полковник Василий Клещенко.

Поэтому экипажи вертолетов Ми-28Н, Ми-28УБ, Ми-35 и Ми-8 отрабатывают элементы пилотажа и боевое применение по наземным целям в сложных метеоусловиях. Удары наносятся одиночными вертолетами и в составе пар на высотах от 50 до 200 метров с дистанции от 300 до 1500 метров.

Особой популярностью у слушателей пользуется новейший учебно-боевой ударный вертолет Ми-28УБ. На новом вертолете установлены энергопоглощающие кресла, предохраняющие летчиков от травм при жесткой посадке, а также новейший радар, который расширил возможности эксплуатации вертолета в сложных метеоусловиях. Кроме того, "Летающая крепость" сохранила ударный потенциал Ми-28Н "Ночной охотник".

По словам Василия Клещенко, в Ми-28УБ реализованы лучшие решения, начиная от пилотажных свойств и заканчивая эргономикой кабины. Особенно важна возможность пилотировать вертолет с применением очков ночного видения.