Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря

Прием заявок на соискание премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства начнется 1 декабря и продлится вплоть до 15 февраля следующего года. Об этом на открывшемся сегодня Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщил главный архитектор столицы, куратор секции "Креативная среда и урбанистика" Сергей Кузнецов.

"Претендовать на награду могут авторы или коллектив авторов, разработавших наиболее выразительное, оригинальное, качественное архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства", - отметил он.

Напомним, премия присуждается с 2017 года, до этого столичный комитет по архитектуре и градостроительству отмечал лучшие проекты в рамках "Премии Архсовета Москвы".

Форма заявки и адрес электронной почты, куда смогут обращаться соискатели, появится на сайтах Москомархитетуры и Архсовета Москвы 1 декабря. Заниматься отбором проектов будет экспертное жюри, в которое войдут международные и российские эксперты, возглавит его Сергей Кузнецов. Победителей назовут накануне Дня архитектора - они получат до пяти премий по миллиону рублей каждая.