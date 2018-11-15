Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей"

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал проект перестройки киноцентра "Соловей" на Красной Пресне законным и добавил, что во время общественного обсуждения он не вызвал споров и возражений со стороны местных жителей.

"Я сам проводил публичные слушания по правилам землепользования и застройки в Центральном округе и тогда по многим адресам возникали очень жаркие споры, но в отношении киноцентра никаких дебатов не было", - сказал он журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума. Кузнецов добавил, что документы, которые разрешают строительство на месте киноцентра, были выданы давно и на законных основаниях.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что владелец крупного киноцентра "Соловей" с 24 залами на Дружинниковской улице получил разрешение построить на его месте комплекс апартаментов площадью более 80 тысяч квадратных метров.