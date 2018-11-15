Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен

У тульского "Арсенала" сменился главный тренер. Вместо ушедшего в "Спартак" Олега Кононова команду возглавил Игорь Черевченко. В руководстве клуба прокомментировали назначение этого специалиста.

"Это молодой, амбициозный тренер, который уже показал, на что способен. Он выигрывал Кубок России с "Локомотивом", достаточно успешно работал в "Балтике", - сказал спортивный директор клуба Андрей Рудаков, чьи слова приводит "Советский спорт". - Немаловажным фактором стало и то, что Игорь Геннадьевич хорошо знает многих игроков "Арсенала", а у нас нет времени на раскачку. К тому же Черевченко давно и хорошо знаком со своим нынешним помощником Игорем Семшовым. Обоим молодым тренерам есть что доказывать".

В октябре, напомним, из "Спартака" был уволен Массимо Каррера - тренер, приведший команду к первому за 16 лет чемпионству, но при котором "красно-белые" в нынешнем сезоне показывали неудовлетворительные результаты. После этого несколько матчей командой руководил в качестве исполняющего обязанности экс-ассистент Карреры Рауль Рианчо. Однако его работа не дала руководству клуба повод избавить специалиста от приставки "и.о." В итоге был приглашен Кононов, контракт с которым рассчитан до окончания следующего сезона.