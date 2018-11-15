Новости

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 19:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ревность с топором

Суд дал 14 лет садисту, отрубившему руки жене
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Серпуховский городской суд Подмосковья отправил на 14 лет в колонию строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего руки своей жене.

Все случилось 11 декабря 1917 года. В тот день ревнивец отобрал у жены мобильный телефон и, заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес. Затем мужчина вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук топором. С точки зрения Уголовного кодекса это тяжкий вред здоровью.

Прокурор в прениях просил для изувера 17 лет заключения. Осужденный был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в двух эпизодах похищения и угрозе убийством.

Фото: Photoxpress
Суд удовлетворил иск женщины к владельцу напавшей на нее овчарки

Также суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей, взыскав с Грачева 2 миллиона 35 тысяч рублей. В своем заявлении она просила выплатить ей 8,2 миллиона рублей.

В ходе оглашения мотивировочной части приговора судья Ирина Пантела отметила, что потерпевшая Маргарита Грачева перенесла несколько операций, прошла курс реабилитации, постоянно испытывает боли. Ей установлена инвалидность первой группы. Левую руку невероятными усилиями врачам удалось сохранить. Женщину ждет долгая реабилитация.

В суде в ходе процесса и во время оглашения приговора Грачев вел себя безразлично. Виновным признал себя только частично. Правда, в последнем слове попросил прощения у жены и детей. Но выглядело это так, как будто сделал он это в надежде на смягчение наказания. С приговором он не согласился и собирается подать жалобу.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков специально для "РГ" отметил, что по уголовному делу проведен большой объем работы. Это и многочисленные допросы свидетелей, родственников, и ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, трасологическая, молекулярно-генетическая, а также комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Муж вывел жену из машины, связал ее руки и нанес топором не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук

Согласно комиссии экспертов, Дмитрий Грачев не страдает хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В период совершения преступлений он не находился в каком-либо юридически значимом эмоциональном состоянии, которое бы подпадало под экспертную категорию "аффект".

По версии следствия, расправиться с женой Грачев решил в прошлом году, так как "к супруге он испытывал неприязненные отношения на почве ревности".

В ходе расследования уголовного дела выяснилось: за месяц до этого Грачев уже похищал свою супругу, также вывозил ее в лес и угрожал убийством. После этого Маргарита написала заявление в полицию. Но участковый, "без достаточности проведенных проверочных мероприятий", вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мнению участкового, в действиях мужчины не было состава преступления. Против участкового расследуется уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором