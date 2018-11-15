Серпуховский городской суд Подмосковья отправил на 14 лет в колонию строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего руки своей жене.

Все случилось 11 декабря 1917 года. В тот день ревнивец отобрал у жены мобильный телефон и, заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес. Затем мужчина вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук топором. С точки зрения Уголовного кодекса это тяжкий вред здоровью.

Прокурор в прениях просил для изувера 17 лет заключения. Осужденный был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в двух эпизодах похищения и угрозе убийством.

Также суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей, взыскав с Грачева 2 миллиона 35 тысяч рублей. В своем заявлении она просила выплатить ей 8,2 миллиона рублей.

В ходе оглашения мотивировочной части приговора судья Ирина Пантела отметила, что потерпевшая Маргарита Грачева перенесла несколько операций, прошла курс реабилитации, постоянно испытывает боли. Ей установлена инвалидность первой группы. Левую руку невероятными усилиями врачам удалось сохранить. Женщину ждет долгая реабилитация.

В суде в ходе процесса и во время оглашения приговора Грачев вел себя безразлично. Виновным признал себя только частично. Правда, в последнем слове попросил прощения у жены и детей. Но выглядело это так, как будто сделал он это в надежде на смягчение наказания. С приговором он не согласился и собирается подать жалобу.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков специально для "РГ" отметил, что по уголовному делу проведен большой объем работы. Это и многочисленные допросы свидетелей, родственников, и ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, трасологическая, молекулярно-генетическая, а также комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Муж вывел жену из машины, связал ее руки и нанес топором не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук

Согласно комиссии экспертов, Дмитрий Грачев не страдает хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В период совершения преступлений он не находился в каком-либо юридически значимом эмоциональном состоянии, которое бы подпадало под экспертную категорию "аффект".

По версии следствия, расправиться с женой Грачев решил в прошлом году, так как "к супруге он испытывал неприязненные отношения на почве ревности".

В ходе расследования уголовного дела выяснилось: за месяц до этого Грачев уже похищал свою супругу, также вывозил ее в лес и угрожал убийством. После этого Маргарита написала заявление в полицию. Но участковый, "без достаточности проведенных проверочных мероприятий", вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мнению участкового, в действиях мужчины не было состава преступления. Против участкового расследуется уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).