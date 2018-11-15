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15.11.2018 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюрьма и школа

Суд признал законным арест московского школьника
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу 14-летнего подростка, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме, поскольку фигурант дела несовершеннолетний. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей этот порог снижен до 14 лет. Как раз к таким тяжким деяниям относятся статьи УК РФ о хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства, которые инкриминируются подростку. Максимальный срок, который грозит ему, - десять лет заключения. До 18 лет он будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а оставшийся срок - уже на взрослой зоне.

Фото: СК по Свердловской области
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Ранее Пресненский суд заключил школьника под стражу до 2 декабря 2018 года. На заседании районного суда прокурор, защитник, законный представитель несовершеннолетнего и сам подросток просили об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако суд отказал им в этом ходатайстве. Школьника задержали 2 ноября в квартире на улице Свободы на северо-западе Москвы, где он проживал вместе с родителями, по подозрению в хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства. По некоторым данным, спецслужбы вышли на подростка после теракта в Архангельске, где 17-летний юноша взорвал взрывное устройство в здании УФСБ по Архангельской области. Как удалось выяснить правоохранителям, погибший перед терактом звонил школьнику из Москвы.

Максимальный срок, который грозит подростку за хранение и изготовление взрывчатки, - десять лет

В то же время, как сообщил дедушка подозреваемого Александр Кузьминкин, во время обысков у них дома никаких взрывных устройств и взрывчатых компонентов обнаружено не было. По его словам, у внуков не было никаких соучастников и тем более планов взорвать бомбу на акции националистов.

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