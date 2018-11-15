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15.11.2018 14:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Треть трамваев в Москве заменены на низкопольные

Текст: Светлана Батова

Более 30 процентов столичного трамвайного парка составляют новые низкопольные вагоны.

Напомним, город активно закупает современные трехсекционные низкопольные трамваи, оборудованные климат-контролем, видеонаблюдением, бесплатным доступом в интернет, зарядками для гаджетов.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, сейчас в Москве более 800 трамваев, из них 221 вагон - "Витязь-М", поставленные в последние два года, а также 70 трамваев УВЗ-PESA.

Ранее столичные власти сообщали о том, что в ближайшие годы сохранится темп обновления трамвайного парка в размере 100 вагонов в год.

Сейчас низкопольные трамваи ходят в центре, на востоке, севере и северо-западе. В начале осени "Витязи-М" появились на юге столицы - в Чертанове.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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