Ученые: Врачи должны уважать жизнь человека с момента зачатия

В российскую клятву Гиппократа нужно внести слова об уважении к жизни с момента зачатия. С таким предложением на шестом форуме "Святость материнства" в Минске выступила заведующая кафедрой философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук Смоленской государственной медакадемии Вероника Остапенко.

По ее мнению сегодня назрели изменения в формировании мировоззрения будущих медиков, которые по окончании вуза станут работать в области репродуктивного здоровья. Нужно создать такую программу, которая бы обязывала медицинские вузы формировать у будущих врачей понимание, что начало человеческой жизни происходит в момент зачатия.

Студенты, приходящие на первый курс медицинского вуза, получали бы представление о начале жизни человека, а естественные науки им бы в этом помогали. И уже придя на профессиональные кафедры, они были бы готовы к обучению дисциплинам, связанным с сохранением ребенка с начала зачатия. При этом важно, чтобы их знакомили с демографическими тенденциями, которые существуют в нашей стране.

- Сегодня в российской клятве Гиппократа нет фразы, которая бы говорила о жизни человека с момента зачатия, - говорит она. - Хотя в международной клятве, закрепленной Женевской медицинской декларацией, сказано: "Я буду уважать жизнь с момента зачатия". Такую фразу надо внести и в нашу клятву.

То, что проблема сохранности жизни человека с момента зачатия характерна не только для России, хорошо показало выступление преподавателя Варшавского медицинского университета Евы Слизень-Кучапской.

По ее образному выражению, страна сейчас переживает "демографическую зиму". Ее корни идут с 1950-х годов, когда в Польше разрешили аборты по социальным показаниям. Этому воспротивился ряд медиков, в частности, известный профессор-гинеколог Владимир Фиалковский. Он отказался делать аборты по субъективным и религиозным причинам, что стало причиной его увольнения из университета, и какое-то время он не мог заниматься своей профессиональной деятельностью.

Ева Слизень-Кучапска. Фото: Илья Сергеев/РГ

- Он понес свой крест, и это дало свои плоды спустя годы, - говорит Ева Слизень-Кучапска. - Сформированная им программа экологического деторождения и совершенно другой подход к акушерству "с человеческим лицом" стали популярными в 90-е годы. Но Польша по-прежнему находится на поле боя между цивилизацией жизни и смерти. И под огромным прессингом международных институтов, таких как Всемирная организация здравоохранения и Международная организация планирования семьи.

Свою лепту, по словам польского медика, вносят и фармацевтические компании, которые лоббируют свои интересы и вводят выгодные им стандарты поведения. Гормональная контрацепция стала "лекарством", разрешающим все гинекологические проблемы. Но по факту она приводит не столько к уменьшению числа абортов, сколько к тому, что проблемы деторождения еще больше усугубляются. Поэтому эксперт согласна со своей российской коллегой, что необходимо такое образование медиков, чтобы они осознавали важность момента зачатия.

По мнению доцента кафедры психотерапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Татьяны Брессо, это должны осознавать не только врачи. Важно ответственно подходить к самому моменту зачатия, а для этого нужно готовить будущих пап и мам, чтобы они заранее начинали понимать ценность жизни будущего ребенка еще до того, как "это" произошло. И тогда они по-другому буду относиться к важнейшему событию в жизни любой семьи.