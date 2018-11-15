Жертва преступного нападения в Костроме, чудом избежавшая гибели, разочаровалась в правосудии и решила самостоятельно помогать людям, пережившим насилие.

Надежда Осипова: Сейчас я уже достаточно хорошо разбираюсь в законах и надеюсь, что мои знания будут полезны. Фото: Анна Скудаева/РГ

Испорченный праздник

В декабре 2015 года жизнь молодой костромички Надежды Осиповой разделилась на "до" и "после": накануне Нового года девушка стала жертвой преступления. Парень, которого она считала своим другом, неожиданно напал на нее с ножом и чуть не убил. Однако суд освободил его от ответственности.

- В тот день мы собирались встретиться с друзьями у меня дома, но в последний момент выяснилось, что из всей компании приедет один Заур. Мы с ним учились в одной школе, были знакомы 15 лет, никогда не ссорились, и я никак не ожидала, что эта встреча обернется кошмаром, - вспоминает Надежда.

Когда гость приехал, от него уже пахло спиртным. Через некоторое время, когда Заур сел за стол и выпил еще, его настроение резко изменилось. Он начал предъявлять хозяйке необоснованные претензии, а затем набросился на девушку с кулаками, схватил ее за шею и начал душить.

- Я начала задыхаться и хрипеть. Мне стало очень страшно. Потом он отпустил меня, схватил со стола кухонный нож, приставил мне его лезвием к горлу и сказал: "Сейчас я тебя убью!" Он надавил ножом на горло так сильно, что я не могла сглотнуть. Взгляд у него был совершенно дикий. Я начала прощаться с жизнью и закрыла глаза. Единственной мыслью было: "Хоть бы мое тело с перерезанным горлом нашли до того, как оно испортится, хотя бы смогли меня по-человечески похоронить". Через мгновение я почувствовала, как он с силой вонзил нож в стену рядом с моей головой, - вспоминает Надежда.

Она умоляла гостя уйти и оставить ее в покое, просила подумать о маме, однако он вел себя в ее доме как хозяин.

- Он закурил прямо у меня в квартире, стряхивал пепел на пол, кидал в меня зажигалкой и плевался. Я такого ужаса никогда в жизни не видела! От страха меня словно парализовало. Я совсем забыла о том, что у меня в руках телефон: надо было попытаться вызвать полицию, но я не смогла, - со слезами рассказывает костромичка.

Следствие беспорядка

Издевательства продолжались всю ночь. Лишь к утру Наде с огромным трудом удалось уговорить гостя уехать. Она рассказала о случившемся друзьям. Те сразу приехали к ней, застали Надежду в слезах.

- Я очень боялась, что он вернется. Он из состоятельной семьи, со связями. Можно было ожидать любых последствий. Сначала я совсем не думала о том, чтобы ехать в полицию, но подруга все же уговорила меня пройти судмедэкспертизу и написать заявление в МВД, - вспоминает Надежда.

Следователи побывали в доме девушки, изучили оставшуюся от вошедшего лезвия вмятину в стене, а сам нож забрали на экспертизу. По результатам исследований в отношении обидчика Нади возбудили уголовное дело по статье 119 "Угроза убийством". Но затем следствие почему-то замерло на полгода.

Я очень жалею, что тогда у меня не было юридического образования: в результате из-за следственной волокиты время было упущено

- Когда все это случилось, у меня начались проблемы со здоровьем: от нервных переживаний я начала падать в обмороки. Я была вынуждена взять отпуск на работе, обратиться к врачу, а потом проходить курс психологической реабилитации и стационар. С работы пришлось уволиться: магазин, в котором я работала, находился рядом с домом, где жил мой обидчик. И в каждом проходящем мимо мужчине мне виделся его силуэт. Это было невыносимо, - продолжает рассказ Надежда.

После возбуждения дела девушке начали звонить родственники Заура, донимая ее расспросами и претензиями. При этом сам подозреваемый исчез: в течение нескольких месяцев следователи не могли найти его, чтобы провести допросы и очные ставки. Чтобы ускорить ведение дела, потерпевшей пришлось нанять адвоката и обращаться с жалобами на бездействие полиции в прокуратуру, в приемную губернатора и омбудсмена. Потом таинственным образом исчез и адвокат. Тогда Наде пришлось во всем разбираться самостоятельно.

- Только когда я попала на личный прием к начальнику следственного отдела УМВД, расследование возобновилось, но ненадолго. И лишь после обращения к начальнику УМВД дело сдвинулось с мертвой точки. Я очень жалею, что тогда у меня не было юридического образования. Из-за проволочек дознавателя и следователя время оказалось упущено. А ведь у меня не сумочку украли, мне угрожали убийством! - посетовала Надежда.

Преступление без наказания

После многочисленных жалоб потерпевшей дело об угрозе убийством все же дошло до суда. Обидчика, который до этого уже был судим за хулиганство, признали виновным. Однако суд с согласия обвиняемого прекратил уголовное преследование за истечением срока давности.

- Подозреваемого дважды объявляли в розыск. По закону из-за этого срок следовало продлить. Но этого почему-то не учли даже в апелляции. В итоге обидчик избежал наказания. Ему не назначили даже штрафа, - уточняет девушка.

По признанию Надежды, ей было бы спокойнее, если бы суд хотя бы запретил обидчику приближаться к ней и к ее дому. Однако, в отличие от ряда стран, в России пока не принят закон, предусматривающий "запрет на приближение" преступников к их жертвам.

- Я согласилась придать огласке свою историю в надежде, что для людей, пострадавших от преступных посягательств, после этого что-то изменится к лучшему. Сейчас я, наученная горьким опытом, уже достаточно хорошо разбираюсь в законах. Многие считают, что из меня мог бы получиться настоящий правозащитник. Я всерьез размышляю над тем, не получить ли мне юридическое образование, - добавляет костромичка.

Надежда поняла, что, утешая других, чувствует себя лучше. Поэтому она решила создать группу в соцсетях, где сможет поддерживать пострадавших от преступлений.

- Я чувствую, что эта поддержка нужна пострадавшим. Часто человек остается один на один со своей бедой. В такие моменты важно чувствовать поддержку и понимание, - уверена она.

Комментарий

Мария Сапоровская, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии Костромского государственного университета:

- Введение "запрета на приближение" - своевременный и эффективный способ защиты человека в ситуации опасности. Запугивание, преследование - это не цель, а средство достижения неограниченной власти насильника над другим человеком. Его жестокость всегда сопряжена с чувством безнаказанности, превосходства и абсолютного контроля над ситуацией. "Запрет на приближение" должен снизить у преступника чувство безграничной власти, а это "ломает" его сценарий. Ему противостоит не слабый человек, а сильная социальная система. Ситуация угрозы для жертвы - это ситуация сильного стресса, самостоятельно совладать с которым может не каждый человек. Переживание незащищенности, страха, отверженности, стыда за собственную беспомощность - типичная реакция человека в данном случае. "Запрет на приближение" может дать жертве чувство внешней защиты, важного ресурса, поможет более эффективно противостоять угрозе. Ведь насильника, как правило, привлекает слабость и беззащитность жертвы.

Контакт

Группа помощи пострадавшим - vk.com/rf_44.

