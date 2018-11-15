В московском метро мужчина упал под поезд после бессонной ночи

Москвич упал под поезд в метро, но сумел спастись. Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на "Чистых прудах". Стоявший на платформе 30-летний москвич внезапно оступился и упал под прибывающий поезд.

Машинист экстренно затормозил, но состав накрыл мужчину. К счастью, он сумел спастись в пространстве между рельсами.

Дежурившие на станции полицейские помогли москвичу выбраться, прибывшие врачи оказали ему первую помощь. Пассажир отделался ушибами и растяжениями. Он рассказал, что ехал с ночной смены. После бессонной ночи у него закружилась голова, и он случайно упал.

Все службы метро сработали оперативно, инцидент не повлиял на движение по "красной" ветке.