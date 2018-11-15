В Московском зоопарке появились птицы-собаки

В павильоне "Дом птиц" Московского зоопарка появилась пара сероспинных трубачей и два хохлатых гокко.

Они водятся в тропических лесах Южной Америки. Оба вида занесены в Международную Красную книгу как уязвимые. Последний раз этих птиц у нас можно было увидеть более 50 лет назад, сообщает портал m24.

Трубачей часто называют птицами-собаками за то, что они привязываются к людям и защищают территорию. Более того, они способны выполнять некоторые команды. В стаях трубачей - жесткая иерархия. Вожак требует полного подчинения от сородичей, в частности, ему необходимо получать корм по первому крику.

Гокко, в свою очередь, похожи на куриц или индеек. Большую часть жизни они проводят в поисках корма.