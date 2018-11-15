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15.11.2018 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве эвакуатор попытался увезти машину с собакой

Текст: Сергей Бабкин

В центре Москвы на эвакуатор за неправильную парковку погрузили машину с собакой. В столичной административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили: формально их сотрудник прав, но с моральной точки зрения его поступок одобрить нельзя.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Водитель "Волги" оставил собаку в запертой машине, отметили в МАДИ. При этом владелец авто нарушил правила парковки. С точки зрения закона инспектор принял правильное решение - задержать "Волгу" и доставить ее на спецстоянку. Закон запрещает эвакуацию, только если в салоне находится человек.

"Но с моральной точки зрения мы такого поведения сотрудника не одобряем. Так же, как и поведения водителя, который запер в неправильно припаркованном автомобиле собаку", - отмечают в инспекции.

В итоге "Волгу" на штрафстоянку не увезли: хозяин вернулся к машине, и ему вернули авто.

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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