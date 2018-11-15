В Москве из-за сгоревшего грузовика образовался огромный затор

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рубцовской набережной сгорел грузовой автомобиль. Движение в этом месте существенно затруднено.
Как сообщается в официальном Twitter столичного управления МЧС, машина горела на Нижегородской эстакаде, площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили в 10:06.
По данным центра организации дорожного движения, в районе аварии проехать можно по левому ряду. Движение затруднено. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся почти до Лефортовской набережной.
Поступило сообщение о загорании автомобиля на съезде с ТТК на Нижегородскую эстакаду. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение грузового автомобиля на площади 10 кв. метров. Принятыми мерами в 10:06 пожар ликвидирован.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 15 ноября 2018 г.