В Москве из-за сгоревшего грузовика образовался огромный затор

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рубцовской набережной сгорел грузовой автомобиль. Движение в этом месте существенно затруднено.

Как сообщается в официальном Twitter столичного управления МЧС, машина горела на Нижегородской эстакаде, площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили в 10:06.

По данным центра организации дорожного движения, в районе аварии проехать можно по левому ряду. Движение затруднено. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор растянулся почти до Лефортовской набережной.