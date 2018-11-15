В Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова

На северо-востоке Москвы ножевое ранение получил известный российский поэт Иван Жданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, это стало результатом конфликта с другим литератором.

Неофициальные источники сообщили, что Иван Жданов поссорился с товарищем, поэтом Виктором Куллэ в квартире дома в районе Отрадное. В пресс-службе ГУ МВД по Москве корреспонденту "РГ" подтвердили информацию о происшествии в Юрловском проезде, при этом не назвав фамилии участников конфликта.

По данным полиции, инцидент произошел в одной из квартир дома №19 вчера около 9:25. Резаную рану получил 70-летний мужчина (по данным СМИ, потерпевший - Иван Жданов). Предполагаемого злоумышленника, 56-летнего мужчину, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.