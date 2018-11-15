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15.11.2018 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы ножевое ранение получил известный российский поэт Иван Жданов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, это стало результатом конфликта с другим литератором.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Неофициальные источники сообщили, что Иван Жданов поссорился с товарищем, поэтом Виктором Куллэ в квартире дома в районе Отрадное. В пресс-службе ГУ МВД по Москве корреспонденту "РГ" подтвердили информацию о происшествии в Юрловском проезде, при этом не назвав фамилии участников конфликта.

По данным полиции, инцидент произошел в одной из квартир дома №19 вчера около 9:25. Резаную рану получил 70-летний мужчина (по данным СМИ, потерпевший - Иван Жданов). Предполагаемого злоумышленника, 56-летнего мужчину, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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