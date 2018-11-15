В Москве расширят зону работы бесстанционного проката самокатов

В следующем сезоне бесстанционный прокат самокатов будет работать в пределах Третьего Транспортного кольца, а кроме того, будут сделаны пилотные зоны в спальных районах. Также возможен запуск бесстанционного проката велосипедов.

Напомним, в этом году в Москве работали две крупных компании кикшеринга: станционный Делисамокат и условно бесстанционный YouDrive lite - его самокаты можно было арендовать у городских велосипедных парковок.

Аренду бесстанционных самокатов можно было завершать только в пределах бульварного кольца. Как рассказал представитель компании Андрей Куприков, в будущем году зона завершения аренды расширится до Третьего кольца, а количество самокатов увеличится втрое - к концу сезона их было в Москве около 500.

Кроме того, как рассказал "РГ" Леонид Ясиновский, генеральный директор YouDrive lite, также в будущем году планируется сделать опытные зоны - кикшерингом будут полностью покрыты несколько спальных районов, для того чтобы жители могли добраться до метро или электрички на самокате. Принцип тот же - самокаты можно будет арендовать и завершать их аренду на городских велопарковках, планируется установить их около каждого дома.

Сейчас ведутся переговоры с областным районом Павшинская пойма, находящимся недалеко от станции метро "Мякинино". Кроме того, такой кикшеринг планируется запустить еще как минимум в двух спальных районах.

Также, как отметил представитель столичного департамента транспорта Алексей Назаров, в следующем году в Москве, возможно, будет наконец-то запущен бесстанционный велопрокат, также привязанный к велопарковкам. Напомним, в этом году столичные власти отказывались от подобных предложений от операторов, поскольку не было выработано оптимальной модели - в городе боялись повторения опыта городов США, Европы и Китая, когда улицы оказывались буквально заваленными прокатными велосипедами, которые пользователи бросали где попало.