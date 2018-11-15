В Москве у подростка вырос камень в носу

В Москве врачи вернули к нормальной жизни 16-летнего подростка, которого полтора года мучили головные боли. Медики детской городской клинической больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского извлекли у пациента из носа окаменевшую горошину.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, изначально у юноши подозревали гайморит. Первое же обследование показало, что в носу есть какое-то плотное образование. После рентгена уточнился его размер - 1,5 сантиметра. Это так называемый носовой камень - ринолит, очень редкое заболевание. Обычно оно развивается, если ребенок засунет в нос какой-то мелкий предмет. Если этого сразу не заметить, то с годами вокруг него накопятся солевые отложения. Что-то подобное произошло и с подростком из Москвы.

Под местной анестезией ЛОР извлек камень из носа пациента. Юноша почти сразу начал нормально дышать. После лечебного курса его выписали из больницы. Тем временем, врачи исследовали извлеченный камень. Внутри оказалась небольшая горошина.