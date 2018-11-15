В Москве угонщик подвез хозяина BMW до метро

На московского автолюбителя у станции метро "Текстильщики" напал разбойник. Преступник сам сел за руль BMW, а потом подвез потерпевшего до другой станции подземки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вечером на Волгоградском проспекте. Разбойник открыл дверь иномарки, когда ее хозяин остановился недалеко от метро. Угрожая ножом, преступник потребовал деньги. Потерпевший отдал банковскую карту и около 5 тысяч рублей. Потом преступник сам сел за руль, подвез владельца BMW до метро "Теплый стан" и уехал. Хозяин авто заявил в полицию.

Впоследствии эту машину остановили на улице Теплый стан сотрудники угрозыска и ГИБДД. Предполагаемого преступника задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, так как ущерб превысил миллион рублей.