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15.11.2018 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве угонщик подвез хозяина BMW до метро

Текст: Сергей Бабкин

На московского автолюбителя у станции метро "Текстильщики" напал разбойник. Преступник сам сел за руль BMW, а потом подвез потерпевшего до другой станции подземки.

Фото: Depositphotos.com
ГИБДД предлагает заново маркировать угнанные автомобили

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вечером на Волгоградском проспекте. Разбойник открыл дверь иномарки, когда ее хозяин остановился недалеко от метро. Угрожая ножом, преступник потребовал деньги. Потерпевший отдал банковскую карту и около 5 тысяч рублей. Потом преступник сам сел за руль, подвез владельца BMW до метро "Теплый стан" и уехал. Хозяин авто заявил в полицию.

Впоследствии эту машину остановили на улице Теплый стан сотрудники угрозыска и ГИБДД. Предполагаемого преступника задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, так как ущерб превысил миллион рублей.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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