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15.11.2018 16:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле построят перинатальный центр

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле на следующий год заплпнировано строительство перинатального центра. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин в ежегодном послании областному парламенту.

Фото: depositphotos.com
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- Проектная документация по перинатальному центру прошла техническую экспертизу. Планируем начать стройку в 2019 году. Деньги в бюджете заложены, - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в следующем году завершится другой большой проект - строительство двух корпусов Детской областной клинической больницы. На это потребуется более полумиллиарда рублей, в том числе 306 миллионов из федерального бюджета. Еще 155 миллионов будут направлены на ремонт шести районных больниц. Параллельно изыскиваются возможности для привлечения внебюджетных средств для ремонта объектов здравоохранения, в первую очередь детских поликлиник в Суворове и Щекино.

Следствием внедрения системы "бережливая поликлиника", по словам губернатора, стало уменьшение очередей в тульских поликлиниках. А благодаря централизации службы скорой помощи и созданию единой диспетчерской на базе территориального центра медицина катастроф, "скорая" приезжает, например, на ДТП быстрее, чем положено по нормативам. Более того, бригады выезжают на вызовы, уже зная историю болезни пациента, поскольку оснащены планшетами и всегда на связи с центром управления. К слову, этим опытом заинтересовались и другие регионы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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