"За два года меня "налечили" на 28000 рублей, хотя я болела только пару раз гриппом", "В поликлинику не хожу десять лет, но пишут, что бываю каждую весну" - в октябре жители Воронежа кипели праведным гневом. Они начали изучать данные об оказанных им медуслугах на сайте территориального фонда ОМС. Людей возмутили и "липовые" приемы у врачей, и, главное, начисленные за них суммы.

Давайте без фальши!

Летом аналогичными изысканиями увлекались жители Тамбовской области. "В личном кабинете на сайте госуслуг у меня с 2016 года куча записей об обращении к врачам в поликлинику № 2 Тамбова. Я с 2005 года не обращаюсь туда вообще, так как наблюдаюсь в поликлинике МСЧ УВД. Примите, пожалуйста, меры по удалению фальшивых записей", - такими постами пестрит лента прямой линии с губернатором в интернете.

В других регионах скандалы с приписками уже гремели. Воронежские чиновники от здравоохранения тогда советовали обязательно сообщать о подобных случаях в страховые компании или территориальный фонд ОМС. Но медкарты обычно не дают пациентам на руки, а посмотреть, как тебя лечили, через портал госуслуг до сих пор жителям области не удавалось. "Программное обеспечение на портале работает в тестовом режиме. Ожидается, что сервис начнет полноценно работать с первого января 2019 года", - пояснили "РГ" в профильном департаменте.

В прошлом году, однако, справочный сервис создали на сайте воронежского ТФОМС. Проверить свои данные через него могут все, у кого есть полис обязательного медстрахования и подтвержденный аккаунт на "Госуслугах". Но эта возможность мало кого заинтересовала. До октября 2018-го сервис посетили 607 раз. А потом с легкой руки блогеров случился всплеск - более восьми тысяч обращений за полторы недели.

Экономический интерес?

Судя по откликам в соцсетях, многие люди даже не знали, где расположена поликлиника, в которой их якобы лечат. Кого-то участковые терапевты "наблюдают" в двух медучреждениях сразу. Журналисты "РГ" проверили себя, родственников и знакомых - приписки встречаются, и видеть их неприятно. Особенно если в жизни человек неделями ждет талона к нужному специалисту. Или если лечится платно, тратя приличные суммы, а тут вдруг начинает подозревать, что за счет его отчислений в ФОМС финансируют не просто чужое лечение, а лечение, которое было проведено лишь на бумаге.

В других регионах скандалы с приписками уже гремели, и воронежские чиновники просили сообщать о подобных случаях

- За ошибками в информации о визитах пациента к участковому врачу и узкому специалисту, размещенной в личном кабинете на сайте ТФОМС, не стоит экономического интереса. На эти виды помощи нет плана, а медорганизация получает оплату в фиксированном объеме по количеству прикрепленного населения, независимо от числа визитов к врачам, - успокоил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин. - Причинами расхождений в данных могут быть технические ошибки и невнимательное отношение некоторых медработников к оформлению документов.

Недовольных это, впрочем, не слишком убедило. Трудно предположить, что доктор, и без того заваленный бумажной работой, по невнимательности станет описывать лечение пациентов, которых в глаза никогда не видел. Некоторые воронежцы, рассудив, что количество принятых больных влияет на премию врача, даже забеспокоились о добросовестных докторах. Мол, вот, к хирургу я ходил, а сведений о приеме в электронной базе нет - неужели ему это не оплатят?..

- Оплата медпомощи, оказанной застрахованному лицу, на основании предоставленных поликлиникой/больницей реестров счетов и счетов на оплату помощи, осуществляется по тарифам на оплату помощи в сфере ОМС. Структура тарифа включает расходы на оплату труда медперсонала. Однако их доля в общей сумме финансирования не регламентирована тарифным соглашением в сфере ОМС, - сообщила начальник орготдела ТФОМС Ольга Пегова. - Медицинская организация самостоятельно тратит средства, полученные в рамках ОМС.

Иными словами, влияет ли количество приемов на доход врача, решают в каждой конкретной поликлинике.

Только по обращению

На волне возмущения "приписками" воронежцы задались вопросом, нельзя ли вернуть в фонд медстрахования суммы, выплаченные медучреждениям за мнимые услуги.

- По ФЗ "Об обязательном медицинском страховании" сумма, не подлежащая оплате по результатам медико-экономической экспертизы, удерживается из объема средств, предусмотренных для оплаты медпомощи той или иной организации, или подлежит возврату в страховую компанию в соответствии с договором на оказание и оплату помощи по ОМС, - пояснила Ольга Пегова. - Однако недостоверность сведений может быть выявлена только при наличии официального обращения застрахованного лица, в результате медико-экономической экспертизы. Справки через наш сервис запросили тысячи воронежцев, но обращений с указанием на недостоверные сведения в результате - единицы.

В облздраве заверили, что постоянно следят за оформлением документации и счетов на оплату услуг:

- В департаменте и в каждой медицинской организации после предписаний ТФОМС включается механизм внутреннего контроля - проводится служебное расследование, принимаются меры. За нарушение при оформлении медицинской документации возможна дисциплинарная ответственность в виде замечания, что отражается на стимулирующих выплатах.

Если вы нашли приписки в медкарте

Обратитесь в страховую организацию, которая выдала вам полис ОМС. Ее представители обязаны защищать ваши права как пациента. Именно они могут грамотно и оперативно объяснить вам, как поступить, если вы недовольны доступностью и качеством медицинской помощи, а при необходимости - и вмешаться в конфликт. Если требуется экспертиза качества и стоимости медпомощи, вам придется составить письменное обращение. Можно пожаловаться также в Территориальный фонд ОМС - например, когда вас не устраивает и работа страховой организации.

Если в справке, полученной через онлайн-сервис, вы нашли недостоверные данные о медуслугах, то обращение (в страховую компанию или ТФОМС) можно составить в простой письменной форме, изложив проблему точно, объективно и по существу. Для подтверждения своих доводов есть смысл приложить необходимые документы и материалы либо их копии.

В письменном обращении надо обязательно указать наименование организации, в которую вы направляете эту жалобу, либо Ф. И. О./должность ее сотрудника, а также свою фамилию, имя и отчество, поставить личную подпись и дату. Нужно сообщить и почтовый адрес, по которому вам направят ответ. Если в обращении не указана ваша фамилия или адрес, то ответа вы не получите.

В Воронежской области сообщить о недостоверных сведениях об оказанных вам медицинских услугах можно:

- через личный кабинет на сайте ТФОМС (www.omsvrn.ru);

- по телефону: 8-800-775-95-39;

- через сайт областного департамента здравоохранения (http://zdrav36.ru/, раздел "электронная приемная");

- позвонив в страховые медицинские организации (круглосуточно, бесплатно на территории РФ): ООО МСК "ИНКО-МЕД" - 8-800-100-36-03, ООО "ВТБ Медицинское страхование" - 8-800-100-80-05, АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" - 8-800-100-07-02.

Прямая речь

Александр Щукин, руководитель департамента здравоохранения Воронежской области:

- Хорошо, что наши пациенты начали интересоваться информацией о предоставленных медицинских услугах. Проверить работу каждого специалиста технически невозможно, поэтому без обратной связи от пациентов нам не обойтись. Во всех медицинских организациях проведены совещания с персоналом по вопросам правильности оформления документации и корректности формирования счетов. Усилен контроль за достоверностью информации, передаваемой в Фонд ОМС и размещаемой в электронных базах данных.

Осторожно, мошенники!



Новый способ выманить деньги у доверчивых граждан появился в социальных сетях в интернете. Людям рассылают письма с предложением получить выплаты за неиспользованные медуслуги. Для этого дается ссылка на сайт, где можно узнать якобы полагающуюся "компенсацию", введя свои персональные данные. На экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, человека просят оплатить некие организационные расходы и указать номер банковской карты для зачисления "компенсации". В итоге мошенники получают персональные данные застрахованного лица, доступ к данным его карты и возможность снять с нее деньги. В воронежском ТФОМС напоминают, что законодательство РФ гарантирует право на бесплатную медпомощь по полису ОМС, но не предусматривает возмещение конкретному гражданину денег за то, что он не пользовался такой помощью или получил медицинские услуги на "меньшую" сумму, чем было заложено.