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15.11.2018 22:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Зарядье состоится мировая премьера нового "Щелкунчика"

Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Мировая премьера балета-оперы-сказки "Щелкунчик", Концертный зал "Зарядье", 2-8 января 2019
Концертный зал "Зарядье" имеет все технические возможности воплотить самые смелые фантазии режиссера нового "Щелкунчика" Нины Чусовой. Фото: Пресс-служба CBAgency Концертный зал "Зарядье" имеет все технические возможности воплотить самые смелые фантазии режиссера нового "Щелкунчика" Нины Чусовой. Фото: Пресс-служба CBAgency
Концертный зал "Зарядье" имеет все технические возможности воплотить самые смелые фантазии режиссера нового "Щелкунчика" Нины Чусовой. Фото: Пресс-служба CBAgency

В зимние праздники в России наступает время "Щелкунчика", и уже сейчас театры готовятся представить новогоднюю классику. В концертном зале "Зарядье" полюбившийся и детям, и взрослым сюжет предстанет в необычной форме, которая позволит сказке выйти за пределы сцены и буквально заполнить действием все пространство - от гардероба до зрительного зала.

Новый "Щелкунчик", премьера которого состоится 2 января, принадлежит сразу к нескольким жанрам - балету, опере и сказке. Творческая группа уверена: будущее шоу, первое новогоднее представление на новой площадке, станет не классической детской елкой, а настоящим "праздником непослушания" для детей и взрослых. Однако сказочная атмосфера будет царить не только в Большом зале: все "Зарядье" будет вторить фантазии постановщиков - стиль тематических новогодних декораций целого парка зададут мотивы "Щелкунчика".

Фото: REUTERS
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Автором идеи нового мультижанрового представления стал известный театральный продюсер Павел Каплевич, представивший в 2014 году постановку "Щелкунчик. Опера" на сцене Новой Оперы. В работе над новым "Щелкунчиком" принимают участие члены его старой творческой команды. Среди них - автор текстов к опере Демьян Кудрявцев. Поэт заметил, что он не собирается посещать репетиции, так как хочет, чтобы премьерный показ стал для него сюрпризом.

- На сцене мы хотим воплотить детский сон, создать совершенно необычную атмосферу. Мы реализуем смелые творческие фантазии: нам любопытно, как в современном культурном пространстве - в котором присутствуют даже элементы цирка - уживается классика, - говорит режиссер спектакля Нина Чусова.

По словам творческой команды, сейчас еще идут кастинги, продолжаются примерки костюмов. На презентации проекта команда представила уже трех героев будущего спектакля: облаченного в голубой костюм фонарщика, фиолетовую мышь, выполняющую акробатические трюки (художник по костюмам Андрей Бартенев отметил, что такой цвет выбран не случайно, но секреты раскрывать не стал), и яркий леденец с соской во рту.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В зале "Зарядье" сыграли сто виолончелей

Даже сам концертный зал Зарядье" приведет зрителей в восторг. Являясь одной из самых современных и технически оснащенных площадок в мире, Большой зал подстраивается под любые идеи художников, позволяя воплощать самые смелые фантазии с помощью спецэффектов, еще недавно доступных только в кино.

Неожиданные музыкальные эффекты, придуманные коллективом Questa Musica во главе с Филиппом Чижевским, создадут совершенно новое ощущение так хорошо знакомой нам музыки Чайковского. В результате экспериментов должен получиться необычный симбиоз классики и электронной музыки: это позволит посмотреть на бессмертное сочинение сквозь призму нашего времени и поможет почувствовать классическую музыку, к которой детям порой так сложно подступиться.

Своего "Щелкунчика" покажут также Большой театр, Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новая опера, Дом музыки и другие московские площадки.

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