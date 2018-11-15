В Орловской области водителей маршруток будут наказывать за курение и разговоры за рулем. Правительство региона распорядилось ужесточить контрактные требования к пассажирским перевозчикам. С 1 января 2019 года в каждом муниципалитете будет увеличен список нарушений, при которых возможно расторжение контракта.

Новшество коснется легальных перевозчиков - тех, которые работают по муниципальным контрактам. В каждом районе и городе проводятся конкурсы. Победители получают право работать на маршрутах. С ними и заключают контракты, как правило, трехлетние.

Там прописаны условия, нарушение которых может обернуться расторжением договора. Их список расширят. Так, с 1 января обязательным станет оснащение автобусов видеорегистраторами и системами спутниковой навигации, подключенными к единому федеральному оператору ГЛОНАСС.

Кроме того, будет предусмотрено одностороннее расторжение властями контракта в случае, если водитель минимум дважды грубо нарушит лицензионные требования или Правила дорожного движения. За нарушителя ответит владелец бизнеса. Поэтому отбор кадров наверняка станет жестче.

Впервые на региональном уровне вводится наказание за курение водителей за рулем и разговоры по мобильному телефону. К слову, это - административное правонарушение. Штраф за него вправе наложить сотрудники ГИБДД. Однако прибегают к нему редко.Теперь курение и пользование мобильником за рулем станет одним из тех нарушений, за которые предусмотрено досрочное расторжение контракта.