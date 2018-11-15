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15.11.2018 16:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вузы России попали в число лучших в мире по трудоустройству выпускников

Текст: Мария Агранович
В топ-150 мировых вузов, выпускники которых устраиваются на престижную и высокооплачиваемую работу, вошли МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баумана. Рейтинг составлен британским изданием Times Higher Education (THE) и опубликован 15 ноября.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Московский университет расположился на 129 строчке рейтинга, что на три позиции ниже, чем в прошлом году. "Есть разные рейтинги по трудоустройству наших выпускников. МГУ не испытывает проблем с этим, за последние десятилетия не было ни одного случая с выпускниками, которые не смогли бы устроиться на работу. Бывают те, кто уезжает, а вот кто ищет работу, тот всегда находит", - прокомментировал ТАСС результаты рейтинга ректор МГУ Виктор Садовничий.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В мировой рейтинг лучших вузов попали 14 российских университетов

Само попадание в рейтинг уже знак качества, тем более что здесь работодатели не оценивают соотечественников. То есть высокий уровень подготовки выпускников российских вузов оценили, в первую очередь, зарубежные организации, а именно - около 7 тысяч менеджеров по набору персонала из крупных компаний 22 стран мира.

Первый раз в рейтинг попал и еще один признанный лидер российского образования - МГТУ им. Баумана. У него - 147 место. Тройка лидеров - из США: Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт.

Кстати

В сентябре свой расклад по трудоустройству выпускников вузов мира представила компания QS, занимающаяся аналитикой и консалтингом в области образования и карьеры. Всего было отобрано 500 вузов, 11 из них - российские. В топ-200 лучших вузов мира попали МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургский госуниверситет. В третьей сотне - МГИМО и Высшая школа экономики. МГТУ им. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Новосибирский технический госуниверситет, Новосибирский госуниверситет и РЭУ им. Плеханова попали в группу 301-500.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Наука и образование МГТУ им. Баумана Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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