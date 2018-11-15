Взрыв в жилом доме в Москве не связан с газом

"Мосгаз" опроверг версию о взрыве бытового газа в доме на юге Москвы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе предприятия.

Сигнал о происшествии в "Мосгаз" поступил в 20:25, бригада оперативно прибыла на место. Все газовое оборудование оказалось в порядке. Возгорания также не было.

Специалисты экстренных служб города работают на месте, выясняются причины ЧП.

Ранее появилась информация о взрыве в квартире на пятом этаже высотного дома №19/5 на Нагорной улице. Есть данные о трех пострадавших.