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15.11.2018 22:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв в жилом доме в Москве не связан с газом

Текст: Сергей Бабкин

"Мосгаз" опроверг версию о взрыве бытового газа в доме на юге Москвы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе предприятия.

Сигнал о происшествии в "Мосгаз" поступил в 20:25, бригада оперативно прибыла на место. Все газовое оборудование оказалось в порядке. Возгорания также не было.

Жителям взорвавшегося под Смоленском дома дадут временное жилье

Специалисты экстренных служб города работают на месте, выясняются причины ЧП.

Ранее появилась информация о взрыве в квартире на пятом этаже высотного дома №19/5 на Нагорной улице. Есть данные о трех пострадавших.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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