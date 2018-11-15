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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зимние речные маршруты открылись в Москве

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Зимняя речная пассажирская навигация открылась в четверг в Москве. По Москве-реке будут ходить порядка десяти всесезонных судов ледокольного класса. Все они оснащены укрепленным корпусом.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Москве запускают регулярный маршрут по Москве-реке

Соответствующая информация появилась 15 ноября на официальном портале мэра столицы. Данные суда имеют возможность ходить при битом льде не толще 20 см. Если же река промерзает сильнее, ее сначала расчищают ледоколы. Зимой открыты два маршрута в центре города с продолжительностью экскурсий около 2 с половиной часов.

Данные маршруты, отмечается на сайте, хотя и появились сравнительно недавно, пользуются большой популярностью, в частности, среди туристов. Для них есть возможность воспользоваться аудиогидами на пяти языках помимо русского.

За прошлый зимний сезон в Москве было перевезено порядка 200 тысяч пассажиров.

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