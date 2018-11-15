В Хабаровском крае продолжается строительство второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. В конце октября на Амуре ООО "ЦУП ВСТО" приступило к прокладке дюкера - подводной части резервной нитки трубопровода.

Компания заботится о самочувствии Амура и его обитателей. Если дноуглубительные и строительные работы совпадают с периодом нереста, отбор проб воды проводится практически ежедневно. Фото: Оксана Толмачева

Работа предстоит сложная, ответственная: протяженность трубы, уложенной на дне основного русла реки, - почти три километра. С учетом рукавов, стариц, озер и вероятных паводков она вырастает до 34,5 километра!

Это один из самых длинных переходов в трубопроводной системе России. И преодолеть такое расстояние необходимо, не причинив вреда окружающей среде ни во время строительства нефтепровода, ни в ходе его эксплуатации.

В своей работе Центр управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий океан" руководствуется федеральным природоохранным законодательством и внутренними жесткими регламентами компании "Транснефть".

Экологический фактор учитывается еще на стадии проектирования: маршруты разрабатываются так, чтобы не затрагивать заповедники и особо охраняемые природные территории, сократить до минимума риски.

На всех этапах строительства ООО "ЦУП ВСТО" использует лучшие экологически безопасные технологии, четко следит за исполнением природоохранных стандартов со стороны своих подрядчиков. На строительных площадках организована многоуровневая система контроля соблюдения требований экологической безопасности, включающая масштабный мониторинг состояния окружающей среды - как во время, так и после стройки.

Помимо внутреннего контроля объекты проверяются природоохранными органами и привлеченными экспертами. В совокупности эти меры позволяют организации обеспечивать высокий уровень экологической безопасности производственных объектов.

Амурский дюкер в этом плане не исключение.

- В том, что касается строительства переходов через водоемы, помимо изначального выбора маршрута, места преодоления водной преграды, важно правильно выбрать время для работ. Амур имеет свои особенности, которые необходимо учитывать: весной и в начале лета здесь нерестятся местные частиковые рыбы - карась, сазан, толстолобик, щука. Осенью из Тихого океана заходит кета. Поэтому проводить дноуглубительные работы, рыть траншею на дне реки под укладку дюкера можно лишь при условии обязательного мониторинга состояния биологических ресурсов.

Его программу разработали сотрудники хабаровского филиала Тихоокеанского научно‐исследовательского рыбохозяйственного центра, и ЦУП ВСТО ее безусловно соблюдает, - отмечает начальник отдела координации экологических исследований ТИНРО Сергей Кульбачный.

Специалисты по охране природы, работая бок о бок со строителями трубопровода, постоянно анализируют состояние воздуха и почв, поверхностных и грунтовых вод, наблюдают за животными и растениями. Сроки и периодичность установлены в нормативах "Транснефти", которые порой жестче прописанных в природоохранном законодательстве.

К примеру, мониторинг подземных вод проводится раз в четыре месяца, а отбор проб в Амуре во время дноуглубительных и строительных работ в период нереста - практически ежедневно.

- Мы исследуем состояние воды не только рядом со строящимся нефтепроводом, но и выше и ниже его по течению. Более того, ведем мониторинги в районе Хабаровска и на притоках. Картина всех изменений в Амуре должна быть объективной, при этом важно понять, какие из них стали следствием строительных работ, а какие вызваны внешними факторами. Полученные пробы детально оцениваются в лаборатории. Помимо состава речной воды, самым пристальным образом следим за состоянием рыбы и ее кормовой базы: водных насекомых, мелких речных животных, водорослей. В зоне мониторинга водятся примерно 20 видов рыб, в том числе два - толстолобик пестрый и китайский окунь-ауха, - внесенные в Красную книгу. С ними приходится быть особенно деликатными, - поясняет Сергей Кульбачный.

По его словам, благодаря строгому следованию корпоративным стандартам и рекомендациям экспертов-экологов, вреда реке за время дноуглубительных работ компания не нанесла. Тем не менее на основании данных мониторинга Федеральное агентство по рыболовству ежегодно определяет виды биоресурсов, которые необходимо восстановить в рамках компенсационного зарыбления водоемов. ЦУП ВСТО второй год подряд заключает договор с Анюйским заводом на выпуск в Амур молоди осетра. Только в минувшем августе Центр управления проектом отправил в большое плавание 70 тысяч мальков царь-рыбы.

Кроме того, за годы своей работы в Хабаровском крае ЦУП ВСТО выпустил сотни тысяч мальков кеты, сазана и других видов рыбы ценных пород.

Прямая речь

Антон Дементиевский, начальник отдела экологической безопасности ООО "ЦУП ВСТО"

- Наша задача - свести к минимуму влияние работ на окружающую среду. Поэтому на территориях своей производственной деятельности добиваемся стопроцентного соблюдения экологического баланса.