Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ

Технологию для захвата, оперативной доставки и анализа молекул органических и неорганических соединений разработали физики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Российской академии наук совместно с исследователями из Австралии, сообщила "РГ" начальник пресс-службы ДВФУ Анна Леонтьева.

"Ловушка" представляет собой подложку-концентратор, изготовленную на основе тефлоновых пластин. Она позволяет в миллионы раз усилить концентрацию молекул искомых веществ и сократить время лабораторных исследований с нескольких дней до нескольких часов.

Идея, по словам научного сотрудника центра "Нанотехнологии" Инженерной школы ДВФУ Алексея Жижченко, заключается в микроструктуре поверхности подложки. Она супервпитывающая и окружена водоотталкивающей - гидрофобной - областью. Благодаря такой особенности, в "ловушке" размером менее 100 микрометров удается собрать до 97 процентов всех примесных молекул, содержащихся в капле жидкости.

Новую технологию можно применять в микробиологии, медицине, химии, биохимии и других сферах, где требуется быстро распознавать мельчайшие следы опасных и токсических веществ, маркеров онкологических заболеваний и метаболитов патогенных микроорганизмов.

Открытием ученые уже поделились с коллегами в международном научном журнале Nanoscale, который издается под патронажем Королевского химического общества.