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15.11.2018 07:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ

Текст: Ольга Журман

Технологию для захвата, оперативной доставки и анализа молекул органических и неорганических соединений разработали физики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Российской академии наук совместно с исследователями из Австралии, сообщила "РГ" начальник пресс-службы ДВФУ Анна Леонтьева.

Фото: depositphotos.com
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"Ловушка" представляет собой подложку-концентратор, изготовленную на основе тефлоновых пластин. Она позволяет в миллионы раз усилить концентрацию молекул искомых веществ и сократить время лабораторных исследований с нескольких дней до нескольких часов.

Идея, по словам научного сотрудника центра "Нанотехнологии" Инженерной школы ДВФУ Алексея Жижченко, заключается в микроструктуре поверхности подложки. Она супервпитывающая и окружена водоотталкивающей - гидрофобной - областью. Благодаря такой особенности, в "ловушке" размером менее 100 микрометров удается собрать до 97 процентов всех примесных молекул, содержащихся в капле жидкости.

Новую технологию можно применять в микробиологии, медицине, химии, биохимии и других сферах, где требуется быстро распознавать мельчайшие следы опасных и токсических веществ, маркеров онкологических заболеваний и метаболитов патогенных микроорганизмов.

Открытием ученые уже поделились с коллегами в международном научном журнале Nanoscale, который издается под патронажем Королевского химического общества.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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