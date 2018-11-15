Якутские ученые разработают меню для полета на Марс

Ученые из Якутии собираются создать в полярных широтах испытательный полигон, где можно изучить продукты, подходящие для использования в экстремальных условиях. Эти исследования позволят разработать рацион, например, для длительных космических полетов, в частности - на Марс.

Как сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", эту идею высказал на Общем собрании Российской академии наук председатель ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", член-корреспондент РАН Михаил Лебедев.

"Для нашего климата с его крайне резкими перепадами, местами от минус 70 зимой до плюс 50 летом, проблема сбалансированного рациона крайне важна и с научной, и с практической точек зрения. С другой стороны, такая природная среда является готовым полигоном для испытания любой продукции, предназначенной для использования в экстремальных условиях", - рассказал ученый.

Центр давно занимается изучением различных вопросов жизнеобеспечения в условиях Севера. Этот опыт может лечь в основу масштабных исследований. К примеру, якутские специалисты определили, что для "космического меню" отлично подходят продукты, которые издревле употребляли в пищу коренные народы Севера. В том числе тундровые ягоды, успевающие созреть и набраться витаминов в условиях короткого, но жаркого лета.

Проводить научную работу ученые из Якутии собираются совместно с коллегами из Белгородской и Тамбовской областей.

"Не секрет, что в Федеральном научном центре имени И.В. Мичурина успешно разрабатывают пищевые технологии и рационы для космонавтов и представителей других профессий, близких по экстремальности: летчиков-испытателей, полярников, подводников и так далее. Интересно ознакомиться с подходами к формированию пищевых технологий и рационов на базе традиционных продуктов Центральной и Южной России", - отметил Михаил Лебедев.