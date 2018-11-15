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Проект: В регионах

Скрепили дружбу

Власти городских округов Тунхуа и Тайчжоу подписали договор о сотрудничестве
Текст: Ольга Владимирова (Тунхуа)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7720 (257)
Два китайских города договорились вывести межрегиональные связи на более высокий уровень. Соглашения об этом было подписано во время торгово-экономической, туристической и культурной недели в Тайчжоу.
Детали договоров главы двух городов обсуждали с предпринимателями, а также со специалистами, занимающимися туризмом и культурой. Фото: Лю Дунь Детали договоров главы двух городов обсуждали с предпринимателями, а также со специалистами, занимающимися туризмом и культурой. Фото: Лю Дунь
Детали договоров главы двух городов обсуждали с предпринимателями, а также со специалистами, занимающимися туризмом и культурой. Фото: Лю Дунь

На пленарном заседании представители Тунхуа и Тайчжоу представили проекты взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах. Так, были заключены соглашения о сотрудничестве между отдельными предприятиями, закупке фармацевтического сырья и продовольствия, программах туристических обменов между Тунхуа и Тайчжоу, в том числе оздоровительных. Детали договоров главы двух городов обсуждали с предпринимателями, а также со специалистами, работающими в области туризма и культуры.

Участники встречи договорились расширять связи и в области культуры. Фото: Лю Дунь

- Более тесное сотрудничество наших городов началось в сентябре прошлого года. Тунхуа и Тайчжоу обменялись делегациями, члены которых побывали на предприятиях, обсудили проблемы производства, а также интересовались, чем могут помочь друг другу в вопросах реформы государственной системы "Одно окно" (технология предоставления услуг для граждан и бизнеса, аналог российского портала госуслуг), возрождения сел, защиты окружающей среды, - отметил на пленарном заседании вице-мэр города Тунхуа Ван Гочан.

По словам секретаря правительства Ван Чжихо, Тунхуа будет продолжать изучать опыт Тайчжоу, в котором бизнес работает очень активно.

Делегации Тунхуа и Тайчжоу побывали на предприятиях, обсудили проблемы частных производств. Фото: Лю Дунь

- Предпринимателям нужно раскрепостить сознание, взять на вооружение опыт реформы госсистемы, да и просто внедрять новые технологии. Для этого мы подписали 21 структурное соглашение о реализации проектов, о сотрудничестве между городами и уездами и даже префектурами, предусматривающее взаимные визиты в Тунхуа и Тайчжоу, - сказал Ван Чжихо.

Справка

Город Тунхуа находится на юго-востоке провинции Цзилинь, недалеко от горы Чанбайшань. Считается самой восточной точкой продвижения инициативы "Один пояс - один путь", поскольку, являясь важным узлом восточного транспортного коридора на Северно-востоке КНР, связывает приморские и континентальные районы страны. Тунхуа также называют окном провинции Цзилинь на юг Китая.

Город Тайчжоу расположен на побережье в провинции Чжэнцзянь. Это одно из знаковых мест, здесь в начале реформ зародилась частная экономика, которая даже получила название тайчжоуская модель.

 

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