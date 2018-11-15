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15.11.2018 06:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке решили вернуть практику выплаты подъемных

Текст: Юрий Батин (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7719 (256)
Власти Приморского края разрабатывают местный закон о подъемных для медиков и учителей. Выплачивать их планируется при устройстве специалистов на работу.
Переезжающим на Дальний Восток специалистам увеличат выплаты в разы

В таких крупных городах, как Владивосток, Уссурийск и Находка, единовременные выплаты врачам составят примерно 350 тысяч рублей, а в северных районах - до 500 тысяч. По 300 тысяч разработчики законопроекта предлагают выплачивать фельдшерам. Схожие суммы будут положены педагогическим работникам, как и компенсации за арендованное жилье.

Стоит обратить внимание на то, что выплаты распространятся не только на сложные для закрепления кадров районы - на весь край. Потому что квалифицированных специалистов, особенно в здравоохранении, не хватает и в селах, и в городах.

В советское время система привлечения кадров на Дальний Восток и Крайний Север была отшлифована до блеска. "Длинный" рубль не был пустым звуком. Нужным специалистам сразу давали квартиры. Прилавки магазинов в северных промышленных поселках мало чем уступали по ассортименту московским. В клубах кипела жизнь. Магадан называли "кусочком Европы", и туда никого не надо было заманивать - кадровики выбирали лучших из желающих там поработать.

Фото: depositphotos.com
Дальнему Востоку остро необходим приток трудовых ресурсов

Все осталось в прошлом, и сейчас каждый регион самостоятельно решает, как привлечь нужные кадры в область, край или какие-то отдельные депрессивные районы. Большого выбора вариантов нет - всем нужны деньги и крыша над головой. Но чем дальше на Север, тем сложнее завлечь людей на постоянную работу даже очень весомыми (до миллиона, а бывает, и более) подъемными и компенсациями за жилье. Как правило, по истечении пятилетнего срока договора специалист уезжает, и местным властям надо снова извлекать из бюджета миллион, чтобы поманить им другого временного работника. Потому что деньгами измеряется не все.

Недавно жители заполярного якутского поселка Юрюнг-Хая обратились к властям региона с письмом, в котором просят решить их транспортную проблему. Они пишут: "В осенне-весенний периоды, когда закрывается зимняя дорога, начинается бездорожье продолжительностью шесть месяцев". В тундре бездорожье - это полная оторванность от внешнего мира. И длится она полгода! Как видно из письма, это стало угнетать даже местных оленеводов и рыбаков. Но какими же должны быть подъемные, чтобы завлечь на работу в такое село специалиста даже из райцентра, не говоря уже о других областях…

Очевидно, первым делом надо устранять причины, из-за которых в том или ином месте возникает дефицит кадров. Хотя возможны и другие параллельные решения. В Магаданской области не первый год остро не хватает медиков, их завлекают региональными выплатами. Местный минздрав поставил задачу в ближайшие годы доукомплектовать медицинские учреждения кадрами до 94-процентного уровня. Выступая на посвященной этой проблеме коллегии, новый глава региона Сергей Носов, конечно, согласился: да, надо готовить и привлекать специалистов. Но при этом подчеркнул:

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
С какими сложностями сталкиваются жители дальневосточных регионов

- Сегодня перед нами одна из главных задач - цифровизация здравоохранения. Это даст колоссальный эффект с учетом удаленности населенных пунктов, откроет возможности телеконсультаций на расстоянии, создания оцифрованной базы данных. Значит, мы должны решить в регионе вопрос с доступом к сети интернет.

Есть еще одна проблема: медиков (а в основном идет "охота" на них) в стране не хватает практически повсеместно. По оценкам Фонда независимого мониторинга "Здоровье", дефицит врачей в государственных и муниципальных медучреждениях составлял в 2017 году 21,2 процента. Поэтому попытки регионов переманивать специалистов местными льготами сродни перетягиванию короткого одеяла на себя. К примеру, когда власти Сахалинской области несколько лет назад учредили единовременные миллионные выплаты и стали предоставлять квартиры медикам и учителям, соседи по ДФО сразу ощутили отток очень нужных им самим кадров.

Безусловно, если в труднодоступном селе нет фельдшера, обязанность местных властей заманить его туда любым способом. Но их же обязанность улучшать в селе условия жизни, чтобы другой фельдшер захотел по­ехать туда сам. То же самое касается и всего Дальнего Востока, откуда люди пока, к сожалению, чаще уезжают, чем приезжают сюда жить.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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