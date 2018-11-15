СК завел дело об избиении школьника учителем в Хабаровском крае

Уголовное дело возбуждено в следственном управлении СК по Хабаровскому краю по факту избиения ученика в школе Комсомольска-на-Амуре.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие выяснит условия жизни и воспитания ребенка в семье и даст оценку действиям (или бездействию) должных лиц школы и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, видеозапись, на которой учительница средней школы № 37 бьет второклассника распространилась в соцсетях. Как сообщили в региональном министерстве образования, педагога временно отстранили от работы. Идет служебное расследование.

Проверку также ведет краевое УМВД.