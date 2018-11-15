Управление по делам туризма и отрасли услуг города Хуньчунь провинции Цзилинь сообщило об успешном завершении сезона китайских туристических автопробегов по России. Они проходили с мая по октябрь. Организаторы отмечают, что число автопутешественников значительно выросло.

В последние годы поездки граждан Китая в Россию стали популярными, а благодаря открытию трансграничных маршрутов еще и удобными.

В 2018-м 238 туристов на 135 автомашинах проследовали через пункт пропуска Хуньчунь и побывали в Краскине, Владивостоке, Уссурийске и Андреевке. В краевом центре они посетили легендарную подводную лодку С-56 и музей автомотостарины, увидели водопад на ключе Левый Горбатов, отдохнули на пляже в поселке Славянка, успели пожить в деревне и попробовать блюда русской кухни.

Первый российско-китайский трансграничный автопробег на личных автомобилях состоялся в 2016 году. В 2017-м уже две группы автопутешественников из КНР побывали в Приморье.

В 2019 году, по данным специалистов в области туризма города Хуньчунь, количество групповых автопробегов из КНР в Россию станет еще больше, поскольку их популярность растет. Этой возможностью интересуются не только жители соседней с Приморьем провинции Цзилинь, но и других регионов Китая. Предполагается организовывать не только пятидневные автотуры, но и более короткие путешествия, рассчитанные на два и три дня.

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