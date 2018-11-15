В ЕАО девочка провалилась в оставленную коммунальщиками яму

В поселке Смидович Еврейской автономной области 15-летняя девочка упала в яму, которую перед жилым домом выкопали работники управляющей организации.

"Опасный участок возле подъезда не огражден, а в самой яме обнаружены железные штыри, из-за которых ребенок получил травмы", - сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Выбраться из оставленной коммунальщиками ловушки пострадавшая смогла самостоятельно. После этого соседи вызвали ей скорую. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства происшествия, определяются ответственные за ремонтные работы.