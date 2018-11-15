Новости

В ЕАО девочка провалилась в оставленную коммунальщиками яму 11:25
СК опубликовал видео задержания в Томске сборщицы денег для "ИГ" 11:25
Аномально высокое давление ожидается в Москве 11:17
В Омске мать с ребенком выпали из автобуса во время движения 11:12
В США легендарную "Шишигу" оценили в смешную сумму 11:12
Видео: Первый и единственный полет "Бурана" 11:04
В Петербурге подростки попытались сжечь 14-летнюю девочку 11:03
В Томске ФСБ задержала сборщиков денег для "ИГ" 11:02
В Москве из-за сгоревшего грузовика образовался огромный затор 11:02
В Тюмени водитель без прав въехал в толпу пешеходов 10:58
Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии 10:55
Роспотребнадзор проверил молочные предприятия, производящие фальсификат 10:47
Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя 10:47
Студия Стивена Спилберга ищет партнеров в России 10:47
Директора волгоградской УК заподозрили в хищении 50 млн рублей 10:46
На Байкале в шторм пропали три человека на лодке 10:45
В Красноярске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие 10:38
Кабмин обсудит готовность к переходу страны на цифровое телевещание 10:34
Продажи универсала Kia Ceed начнутся в России в следующем году 10:34
В Ленобласти проверят магазин из-за лежащей на пачке творога крысы 10:32
В Кемерове из-за короткого замыкания в детсаду эвакуировали 306 человек 10:32
Подвеска Марии-Антуанетты ушла с молотка за рекордную сумму 10:30
В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах 10:30
Кольцевая линия московского метро станет беспилотной 10:24
Страница Кадырова в Instagram вновь заблокирована 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО девочка провалилась в оставленную коммунальщиками яму

Текст: Дина Непомнящая

В поселке Смидович Еврейской автономной области 15-летняя девочка упала в яму, которую перед жилым домом выкопали работники управляющей организации.

На Сахалине девочка упала в канализационный люк

"Опасный участок возле подъезда не огражден, а в самой яме обнаружены железные штыри, из-за которых ребенок получил травмы", - сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Выбраться из оставленной коммунальщиками ловушки пострадавшая смогла самостоятельно. После этого соседи вызвали ей скорую. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства происшествия, определяются ответственные за ремонтные работы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС сообщила о хакерской атаке
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"