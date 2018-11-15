В Хабаровском крае "заморозили" цены на хлеб

Меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба подписали производители хлебобулочных изделий и владельцы торговых сетей Хабаровского края.

Региональные производители обязались не повышать оптово-отпускные цены на ржано-пшеничный и хлеб 1, 2 сорта до 1 февраля 2019 года. Торговые сети, в свою очередь, не будут превышать торговую надбавку в 15 процентов.

- Мы живем в условиях рыночной экономики и не в праве ограничивать производителей. Но учитывая, что хлеб - это социальный продукт, принято решение подписать такое соглашение. Со своей стороны, обещаю, что правительство края приложит максимум усилий, чтобы поддержать предприятия отрасли в непростых экономических условиях, - сказал губернатор края Сергей Фургал.

Документ подписали из-за возросших затрат производителей, связанных с удорожанием электроэнергии, муки и ростом транспортных расходов.

К примеру, в этом году Комсомольский хлебозавод № 3 увеличил стоимость хлеба на два рубля 60 копеек, хабаровский "Колос-пром" - на рубль. Сейчас стоимость одной булки хлеба в крае варьируется от 35 до 39 рублей.

Согласно меморандуму, после 1 февраля производители будут обязаны обосновать удорожание цен, направив соответствующие документы в правительство края.

Справка "РГ"



Затраты на доставку муки из Хабаровска в северные районы края субсидирует региональный бюджет. Ежегодно местные предприятия края перерабатывают до 50 тысяч тонн муки, которую завозят из разных регионов страны. Снизить себестоимость могло бы выделение субсидий. Такая мера поддержки уже действует в Сахалинской области и Камчатском крае.