В Якутии авария на ЛЭП оставила без света 56 тысяч человек

Прокуратура Якутии организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии на КВЛ 110-кВ Майя - Борогонцы, в результате чего под ограничение попали часть потребителей заречных районов республики.

Линия отключилась в среду в 17:38 по местному времени. По данным Минэнерго РФ, без электроснабжения остались бытовые потребители (около 56 тысяч человек); а также промышленные предприятия. Через полчаса после аварии энергетики начали подавать напряжение, а в 18:22 энергоснабжение было полностью восстановлено.

Как сообщается на сайте прокуратуры, проверка проводится с привлечением специалистов, в ходе нее будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, а также соблюдению законодательства об электроэнергетике.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер реагирования.