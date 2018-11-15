В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника

Учительница средней школы № 37 в Комсомольске-на-Амуре избила второклассника. Видеозапись с кадрами избиения в коридоре школы распространилась в соцсетях.

"Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?" - спрашивает разгневанный педагог.

В ситуации поручил разобраться глава региона Сергей Фургал.

Как пояснила начальник управления общего и дополнительного образования минобрнауки Хабаровского края Юлия Зотова, фигурирующая на видео учительница временно отстранена от работы.

- По факту, который произошел в школе № 37 города Комсомольска-на-Амуре, сейчас проводится служебное расследование. Учитель отстранен от работы до подведения итогов служебного расследования. Для помощи педагогическому коллективу и управлению образования командированы психологи из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Хабаровска, - сказала Юлия Зотова.

В минобрнауки отметили, что ранее за учителем подобного поведения не замчеали. В школе № 37 она работает более десяти лет.

Обстоятельства случившегося начали выяснять и в полиции.

- Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю назначил проведение проверки с целью установления участников инцидента и привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке, - сообщила руководитель пресс-службы регионального Ирина Щеголева.

В свою очередь, старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Илья Гудков сообщил, что по факту избиения ребенка возбуждено уголовное дело.

- Оно расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - рассказал Гудков.

Следствие выяснит условия жизни и воспитания ребенка в семье и даст оценку действиям (или бездействию) должных лиц школы и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Между тем, пользователи сетей разделились на два лагеря. Одни осуждают педагога и говорят, что та не имела права так поступать. Вторые рассказывают, что ребенок - трудноуправляемый и попросту "довел" учительницу с 24-летним стажем работы.