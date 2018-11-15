В Приморье попытались перебросить наркотики в СИЗО с помощью арбалета

Сотрудники следственного изолятора №3 задержали трех граждан, которые намеревались с помощью арбалета перебросить в СИЗО запрещенные предметы, сообщается на сайте ГУФСИН по Приморскому краю.

"Посылка" была тяжелой. Видимо, предполагалось несколько выстрелов. Мужчины хотели перебросить 16 сотовых телефонов, десяток поллитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, три килограмма дрожжей, восемь нагревательных спиралей, две тысячи рублей и шесть свертков темно-бурового цвета со специфическим запахом. Позже экспертиза установила, что это масло каннабиса общей массой 9,829 грамма.

В отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела о пересылке наркотиков (часть 4 статьи 228.1 УК РФ).