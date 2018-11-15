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15.11.2018 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье попытались перебросить наркотики в СИЗО с помощью арбалета

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю
Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю

Сотрудники следственного изолятора №3 задержали трех граждан, которые намеревались с помощью арбалета перебросить в СИЗО запрещенные предметы, сообщается на сайте ГУФСИН по Приморскому краю.

Штраф за передачу в колонию запрещенных посылок может вырасти

"Посылка" была тяжелой. Видимо, предполагалось несколько выстрелов. Мужчины хотели перебросить 16 сотовых телефонов, десяток поллитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, три килограмма дрожжей, восемь нагревательных спиралей, две тысячи рублей и шесть свертков темно-бурового цвета со специфическим запахом. Позже экспертиза установила, что это масло каннабиса общей массой 9,829 грамма.

В отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела о пересылке наркотиков (часть 4 статьи 228.1 УК РФ).

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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