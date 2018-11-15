Поезд номер один (в буквальном смысле), носящий гордое имя "Россия", впервые отправился из Москвы во Владивосток в необычном оформлении. Над ним потрудилось Русское географическое общество.

На мониторах в вагонах поезда будут транслироваться киноленты о русских первооткрывателях и путешественниках, о заповедниках и заказниках, о городах Золотого кольца, российских кремлях и крепостях. На вагоны поезда нанесены отрывки из путевых заметок, рисунки, которые великие путешественники делали во время экспедиций. Каждый из 10 вагонов посвящен одному из путешественников - членов РГО - Петру Семенову-Тян-Шанскому, Карлу Богдановичу, Николаю Миклухо-Маклаю, Николаю Пржевальскому, Сергею Минцлову, Густаву Радде, Эрнсту Гофману, Григорию Грумм-Гржимайло, Николаю Юргенсу, Гомбожабу Цыбикову. Материалы о них есть и внутри поезда.

Для такого проекта поезд N 1 выбран неслучайно. Он в течение 6 суток идет по территории 11 регионов, часть пассажиров в пути выходит, другая, наоборот, садится на промежуточных станциях, и все они смогут ознакомиться с важной частью истории России.

В дальнейшем РГО и РЖД намерены развивать совместные образовательные проекты. Среди проектов, которые уже реализуются с РГО: предоставление площадок для организации фотовыставок, фотозон, буккроссинга и лекций РГО, проведение в поездах "Стриж" Москва - Нижний Новгород Всероссийского географического диктанта.

Также РЖД собирается порадовать пассажиров новым расписанием, которое стартует с 9 декабря. Так, между Новосибирском и Абаканом начнет курсировать новый скорый поезд N113/114. Сейчас добраться из Новосибирска в Хакасию по железной дороге можно на одном транзитном поезде. Новый поезд будет идти меньше суток и делать остановки на станциях Юрга-1, Тайга, Анжерская, Мариинск, Боготол, Ачинск-1, Назарово, Ужур, Шира, Ербинская.

С нового расписания 2018-2019 года назначен ежедневный поезд "Самара - Казань". Он будет отправляться из Самары в 20.26 и прибывать в Казань в 6.20 следующего дня. Из Казани поезд будет отправляться в 21.20 и прибывать в Самару в 8.40.

Пассажиры смогут посмотреть киноленты о русских первооткрывателях и путешественниках, о заповедниках, городах Золотого кольца, кремлях и крепостях

В пути следования предусмотрены шесть остановок для посадки/высадки пассажиров на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.

С 10 декабря новый поезд начнет курсировать и между Санкт-Петербургом и Кировом. Он будет следовать по северному ходу через Вологду, где к нему будет добавлена прицепная группа вологодских вагонов.