Сразу восемь регионов ДФО участвуют в конкурсе, по итогам которого 47 крупным аэропортам страны присвоят имена выдающихся россиян. Причем воздушная гавань Чукотки попала в проект лишь спустя две недели после его начала — организаторы сделали исключение для северян.

Инфографика: Рафаэль Зарипов/РГ

При всем богатстве выбора

В ходе первых двух этапов конкурса "Великие имена России" общественные палаты регионов и жители городов-участников сформировали предварительные списки - лонг-листы.

По мысли организаторов, прежде всего стоило вспомнить о соотечественниках, внесших вклад в развитие и становление России и получивших мировое признание. Например, о литераторах, композиторах и исполнителях, художниках и других деятелях культуры, а также ученых, путешественниках, полководцах и государственных мужах. Под запретом оказались лишь имена политиков периода новейшей истории - последних 100 лет.

Глядя на дальневосточные лонг-листы, становилось понятно - при всем богатстве выбора альтернативы не так много. Например, сразу три региона - Приамурье, Приморье и Хабаровский край, некогда бывшие одним целым, вспомнили о заслугах генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского и разом выдвинули его кандидатуру.

- Мы рискнем поучаствовать в борьбе с соседями за имя графа Муравьева-Амурского, - заявил замгендиректора аэропорта Благовещенска Анатолий Смирнов. - Уверен, большинству амурчан это имя первым пришло на ум.

Проект горячо поддержали власти региона.

- Важно, что имена не "спускают сверху". Очень надеюсь, что вместе мы сделаем достойный выбор, например, такой - аэропорт имени Муравьева-Амурского, - ненароком подсказал жителям области губернатор Приамурья Василий Орлов.

А директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай уверен: пусть многие люди внесли вклад в развитие Владивостока, но "по гамбургскому счету" более подходящей персоны, чем Муравьев-Амурский, для аэропорта Кневичи просто нет. Ведь в 1990 году прах генерала-губернатора перенесли из Парижа в столицу Приморья, а спустя 20 лет ему установили памятник.

Впрочем, гораздо более известный монумент находится в Хабаровске - каждый россиянин видел скульптурное изображение графа на 5-тысячной купюре.

- Мы не просто выбираем для аэропорта имя великого человека, а название для главных воздушных ворот российского Дальнего Востока, - аргументировала замдиректора Хабаровского краевого музея имени Гродекова Нина Маркова.

Имя адмирала для аэропорта?

Общественность "морских" регионов ДФО - Камчатки, Сахалина, Приморья - хотела видеть на фасадах своих аэровокзалов профили знаменитых русских путешественников и исследователей, отважных моряков.

Так, из десяти претендентов, предложенных камчатцами, восемь - известные со школьной скамьи первопроходцы Атласов, Беринг, Дежнев - и герои обороны Петропавловска. У сахалинцев и курильчан в лонг-листе было по четыре адмирала, у приморцев - три, плюс первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина.

По итогам третьего этапа конкурса в шорт-листах трех аэрогаваней - сахалинской, приморской и хабаровской оказалось имя адмирала Геннадия Невельского, прославленного исследователя Дальнего Востока, географа и гидрографа.

Между тем вариант присвоения флотских имен для воздушных гаваней одобряют не все дальневосточники.

- Аэропорт Хомутово города Южно-Сахалинска имени Ивана Федоровича Крузенштерна. Нормально? Ничего против Хомутово, Южно-Сахалинска и адмирала не имею. Но все вместе это как-то диковато звучит, - говорит местный житель Виталий Белоусов.

Гораздо уместнее присвоить аэропортам имена легендарных авиаторов, так считают ветераны воздушного флота. Хабаровчане, например, хотели воздать должное летчику, участнику трех войн, первому руководителю Дальневосточного управления гражданского воздушного флота СССР Борису Езерскому и советскому полярному пилоту Илье Мазуруку, которого внесли в свой начальный список и магаданцы. Был в колымском лонг-листе еще один авиатор - командир эскадрильи "Комсомолец Дальстроя" Виталий Попков. Жители Якутии не забыли первого летчика народа саха Валерия Кузьмина, а Госархив Приамурья предложил Виктора Евсеева - летчика-испытателя, мастера парашютного спорта, рекордсмена мира.

Увы, из авиаторов в дальневосточных шорт-листах остались лишь Валерий Кузьмин и чукотский пилот Тимофей Елков.

Искусство - небу

Многие жители Приамурья были не против назвать свой аэропорт Игнатьево в честь прославленных земляков - кинорежиссера Леонида Гайдая или актера и режиссера Валерия Приемыхова. Некоторые приморцы желали видеть на фасаде аэропорта Кневичи имя музыканта Ильи Лагутенко или писателей Александра Фадеева и Владимира Арсеньева. Сахалинцы стремились увековечить Антона Чехова, а чукотцы - земляков: литератора Юрия Рытхэу и поэтессу Антонину Кымытваль.

Якутяне не забыли первого композитора народа саха Марка Жиркова. Замечательного нанайского певца Кола Бельды хабаровчане отсеяли, а предпочли внести в лонг-лист легендарного гольда Дерсу Узала, охотника, проводника и главного героя повестей Владимира Арсеньева.

Из этих претендентов в шорт-листы попали Леонид Гайдай, Антон Чехов, Юрий Рытхэу, Антонина Кымытваль и Владимир Арсеньев.

Имена-победители организаторы конкурса объявят в начале декабря.

Между тем

Хабаровскому аэропорту Новый собираются не только присвоить имя, его намерены переименовать. В столице ДФО сейчас строится современный аэровокзальный комплекс. В связи с этим владельцы воздушной гавани решили, что название Новый, которому больше полувека, уже… устарело.

- В свете проводимой в аэропорту полномасштабной реконструкции оно не лишено актуальности, но руководство решило начать процедуру переименования, - уточнили в пресс-службе компании-владельца. - Предлагаемое название может быть производным от какого-либо топонима или именем выдающейся личности.

В аэропорту опросили около 500 пассажиров. Чаще всего они упоминали Николая Муравьева-Амурского, Геннадия Невельского и Ерофея Хабарова, которые по итогам третьего тура и вошли в шорт-лист конкурса "Великие имена".

Справка "РГ"



По условиям конкурса на первом этапе после публичных обсуждений общественные палаты регионов сформировали первичные списки из десяти имен-претендентов для своих аэропортов. На втором этапе жители городов-участников конкурса могли выбрать на специально созданном интернет-сайте любую воздушную гавань из списка и предложить для нее свой вариант. Если имя набирало более 500 голосов, оно автоматически добавлялось в региональный список.



На третьем этапе прошел социологический опрос россиян. По его итогам определили три-четыре наиболее популярных имени для каждой воздушной гавани. До 30 ноября продлится финальное голосование по принципу "один участник - один аэропорт - одно имя".