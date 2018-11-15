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15.11.2018 06:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поддали газу

Поток подержанных автомобилей через таможни ДФО хлынул с новой силой
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7719 (256)
За девять месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено свыше 65 тысяч автотранспортных средств. Это в два раза больше, чем в 2016-м и в полтора - нежели в 2017-м.
На знаменитом приморском авторынке "Зеленый угол" по-прежнему лучше всего продаются японские машины с объемом двигателя до двух литров. Фото: Ольга Журман/РГ На знаменитом приморском авторынке "Зеленый угол" по-прежнему лучше всего продаются японские машины с объемом двигателя до двух литров. Фото: Ольга Журман/РГ
На знаменитом приморском авторынке "Зеленый угол" по-прежнему лучше всего продаются японские машины с объемом двигателя до двух литров. Фото: Ольга Журман/РГ

Естественно, растут и суммы уплаченных таможенных сборов.

- Автомобили в основном поступают на Дальний Восток из Японии, на нее приходится 80,5 процента общего количества ввозимых машин. Из Китая направляется 15,9 процента, из Рес­публики Корея - два. Основная доля (98 процентов) автотранспортных средств проходит через таможни Приморского края, - сообщил и. о. начальника ДВТУ генерал-майор таможенной службы Сергей Панкратов.

Фото: ВАЗ
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Понятно, что далеко не все ввезенные через границу авто остаются здесь же, в Приморье, часть уходит в другие регионы ДФО, а также в Сибирь.

Дальневосточники по-прежнему демонстрируют верность железным коням, произведенным в Японии. И делают это даже вопреки госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", по которым скидка на приобретение машины российского производства для жителей ДФО с апреля была увеличена с 10 до 25 процентов. Преференцию эту ввели, потому что в центральных регионах России программы всего за четыре месяца достигли целевых показателей, и, как выразились в минпромторге РФ, "остался только Дальний Восток". Кстати, в текущем году в ДФО планируют продать 5800 автомобилей российской сборки.

- Какое-то действие скидка на отечественные авто возымела: интерес к ним увеличился. Хотя, думаю, что такие покупатели испугались того, что правый руль запретят, ведь разговоры об этом нет-нет да появляются. Еще один нюанс: скидка действует только для машин стоимостью до 1,45 миллиона руб­лей, а в этом ценовом сегменте популярных отечественных моделей немного, - уточняет Сергей, продавец на авторынке "Зеленый угол", пытающийся по моей просьбе взглянуть на проблему объективно. - Все-таки подержанные авто из Японии в своей массе рассчитаны на покупателя со средним достатком. На рынке можно купить машину за 600-800 тысяч рублей, а та же собранная во Владивостоке Mazda CX-5 тянет на два миллиона.

Дальневосточники по-прежнему демонстрируют верность железным коням, произведенным в Японии

Не увеличился в округе спрос на отечественные машины и после резкого повышения утилизационного сбора, которое, как предполагалось, сильнее всего должно было отразиться именно на ввозе праворульных автомобилей.

- Когда государство начало принимать меры, чтобы пересадить нас на леворульные машины, часть автовладельцев (процентов 10-15) стала покупать такие транспортные средства либо у нашего "Соллерса", либо в Южной Корее, либо у официальных дилеров, например, французских или немецких марок, - продолжает Сергей.

Дилеры говорят, что предпочтения левого руля автовладельцы выказывают только в сегменте "больших" машин (в том числе отечественных). Тем временем лучше всего продаются японские с объемом двигателя до двух литров. Это вариант семейного автомобиля, позволить который себе может почти каждый работающий гражданин.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС
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К слову, технология покупок сейчас изменилась. Да, можно прийти на авторынок и присмотреть там себе машину, но все чаще покупатели сами заходят на аукционные сайты Японии, выбирают конкретное авто и заказывают автодилеру привезти уже именно его. Такая тенденция самостоятельного выбора активно проявилась после кризиса 2014 года.

- В тот год раскупили практически все, что было привезено. Доллар рос, шли плохие слухи про правый руль. Сейчас время более стабильное, а негласное правило менять авто через пару лет осталось, вот люди и хотят приобрести машину "посвежее". Мне кажется, что этим тоже можно объяснить рост объемов ввоза машин, - полагает специалист логистической компании Денис Шерстюк.

Еще одна косвенная причина увеличения потока поступающих автомобилей касается стабилизации ситуации с обязательной установкой кнопки ГЛОНАСС. Во-первых, цена последней упала в три раза, вместе с монтажом устройство теперь обходится физлицам не дороже 30 тысяч руб­лей. Во-вторых, мнение многих дальневосточников о бесполезности кнопки для автолюбителей поддержали власти Приморья, обещавшие вынести эту тему для обсуждения на самом высоком уровне.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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