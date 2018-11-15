Жители Камчатки ощутили шестибалльное землетрясение

Утром 15 ноября в акватории Камчатского залива произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки силой до шести баллов ощутили жители поселков Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, сообщает ГУ МЧС по региону.

По расчетам специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 55.5 северной широты, 162.4 восточной долготы на глубине - 77 километров. Она расположена в 36 километрах от береговой линии и в 78 километрах южнее Усть-Камчатского района.

Спасатели осмотрели находящиеся на сейсмоопасной территории социально-значимые объекты. Повреждений обнаружено не было. Пострадавших тоже нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как передает "Интерфакс", после сильных утренних подземных толчков сейсмологи зафиксировали афтершоки.

"В том районе регистрируется целый рой землетрясений магнитудой до 5,3", - сообщили агентству в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Справка "РГ"



Афтершок - повторный сейсмический толчок, меньшей интенсивности по сравнению с главным. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными афтершоками, продолжительность которых может длиться месяцами со временем уменьшаясь. Особенно велика вероятность сильных афтершоков в первые часы после главного толчка.