После того как саратовский областной депутат Николай Бондаренко "уволил" министра труда Саратовской области Наталью Соколову, он не остановился на достигнутом. Двухгодичный спор депутата с министром о том, можно ли питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц "макарошками", закончился не только снятием министра с должности, но повышением с 2019 года минимального размера саратовской потребительской корзины на 300 рублей.

- Это насмешка и вопиющая некомпетентность, - опять возмущен Николай Бондаренко.

Чтобы доказать и то и другое, он лично сел на "министерскую диету" Натальи Соколовой.

"Мясо в карамели"

Ровно месяц - с 24 октября по 24 ноября - депутат ест только то, что вмещается в бюджет 3,5 тысячи рублей. Он его разделил на четыре части - и на 875 рублей раз в неделю покупает продукты. Меню на день получается супердиетическое - одно яйцо (яичница, омлет) или каша (гречневая, овсяная) на завтрак. На обед - суп на куриных костях и овощное рагу (картошка, морковь, лук, капуста) и через день - курица к рагу. Ужин - курица с обеденным рагу. На десерт - сезонное яблоко в день и карамельки. Рыба и мясо из меню исключены. Недоступно.

- За три недели я потерял четыре с половиной килограмма, - рассказывает Бондаренко, - хотел было все бросить. Но как представил ехидные ухмылки доброжелателей, решил: "Не сдамся!" Дело не во мне. Дело в принципе. На "минималку" живут треть населения Саратовской области и треть России. И не один месяц, а постоянно, поэтому уместно говорить не о "министерской диете", а о рационе питания миллионов.

Но медицинское обследование Бондаренко все же прошел: у него начала кружиться голова, он стал раздражителен и забывчив. Еще ему надоели сны о мясе в карамели. А анализы показывают - "все в норме".

"Есть мое мнение и неправильное"

Еще более неожиданное заключение Николаю Бондаренко вынес Росстат по Саратовской области. Когда депутат попытался подключиться к работе местного отделения Росстата по разработке стандартов минимальной потребительской корзины на 2020 год, он узнал, что "корзина" за 2018 год... подешевела на 200 рублей и надо принимать меры по ее новому "наполнению".

- Я им: "Перед вами человек, который падает с ног от голода от содержимого этой корзины", а со мной... начинают переписываться, - Бондаренко держит паузу и зло продолжает: - Я вначале попал в ловушку переписки. Но когда мне ответили, что потребительская корзина "... направлена на поддержание здоровья и жизнедеятельности граждан", я понял, что чиновники перешли грань, когда есть их мнение и неправильное. Они, 0,1 процента от населения, теперь просто сообщают, что будет так, и никак иначе. И я понял: их надо принуждать к диалогу.

Николай Бондаренко: Норма в 3,5 тысячи рублей - это некомпетентность. Фото: РИА Новости

Начало диалога

Одним из инструментов начала диалога Николай Бондаренко выбрал "министерскую диету". Точнее, ее информационное и гражданское сопровождение и наполнение. У него в "ВКонтакте" и "Инстаграме" свыше полумиллиона подписчиков по стране.

- Идея простая - корзина не дает жить месяц, я ее съел за неделю, - говорит Николай Бондаренко, - поэтому пересмотр ее стандартов - неизбежность, если мы хотим, чтобы примерно треть общества оставалась здоровой и работоспособной.

У группы депутата Бондаренко есть наработки, которые она подготовила для передачи в Росстат. По ее оценкам, пересмотр стандартов потребительской корзины не может быть единым. Для ряда регионов ее наполнение должно вырасти минимум в два раза.

Чиновники перешли грань, когда есть их мнение и неправильное. Их надо принуждать к диалогу

Шансы на такой пересмотр, как считают эксперты, есть.

- Информационные события последних месяцев, которые закончились не одной отставкой чиновников, учат тому, что "министерская диета" может иметь неожиданные последствия, - считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. - Пока она демонстрирует кризис местной исполнительной власти, не способной и не приученной к диалогу с обществом. Но в ее же недрах растет генерация профессионалов, способная эволюционировать и жить реальными запросами общества.

Другое дело, как заметила "РГ", врач-диетолог Лидия Ионова, обследовавшая сидящего на диете Бондаренко, "бесследно для здоровья такие диеты не проходят ни для кого".