В Перми возбуждено сразу несколько уголовных дел по фактам захламления особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Фактически сделан вывод: несмотря на статус, там нет никакого порядка.

За вывоз мусора на полигоны бытовых отходов надо платить, а в городские леса и долины малых рек можно выкидывать абсолютно бесплатно. Фото: Константин Бахарев

Пермская межрайоная природоохранная прокуратура провела проверку ООПТ "Лёвшинский", "Долина реки Рассохи" и "Сосновый бор". Сотрудники надзорной инстанции выяснили, что ландшафтные памятники завалены мусором - здесь долгое время сваливают самые разные отходы.

Горожане несут и обычный бытовой, и строительный мусор. Кроме того, обнаружено настоящее "месторождение" старых автомобильных покрышек.

Следует признать, что такое поведение пермяков не то чтобы естественно, но объяснимо. За вывоз мусора на полигоны бытовых отходов надо платить, а в городских лесах его можно оставлять абсолютно бесплатно. Тем более что практически никакой охраны на ООПТ не существует.

Специалисты считают: ущерб, причиненный охраняемым ландшафтам "Лёвшинский", "Долина реки Рассохи" и "Сосновый бор", превысил полтора миллиона рублей. С этим фактом и связано возбуждение уголовных дел по статье 262 УК РФ "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, повлекшее причинение значительного ущерба". Ведется расследование и поиск виновных.

Можно надеяться, что кто-то понесет заслуженное наказание, однако проблемы это не решит. В Пермском крае около 300 особо охраняемых природных территорий, и на некоторых из них ситуация близка к критической. Многие из ООПТ находятся рядом с населенными пунктами, и жители используют их как свалки.

- Все замусорено, даже там, где людей поблизости нет, - сокрушается владелец небольшой туристической компании Денис Щетин. - В нынешнем году решил проложить новые маршруты. Побывал в прекрасных местах на севере Прикамья. И что? Настоящий кошмар. Берега рек и озер превращены в свалки. Куда везти людей, что показывать?

Даже одна из достопримечательностей Прикамья - площадка со стелой на границе Европы и Азии в Горнозаводском районе стала дурно пахнущей свалкой. Проезжающие охотно фотографируются на фоне монумента, перекусывают, тут же справляют нужду и отправляются дальше.

По мнению специалистов министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, главная причина кроется в низком уровне культуры населения. Нет и системной поддержки мероприятий по охране окружающей среды со стороны государства.

Последнее время очень активно работает группа общественников, поставивших своей целью благоустройство и очистку долин малых рек в краевом центре. Но их усилия - капля в море. Десятки добровольных защитников природы не могут противостоять тоннам того же строительного мусора, который чуть ли не ежедневно вывозится в леса Перми и края.

Безразличие к вопросам охраны природы дошло до такой степени, что в зеленых зонах, где и курить-то не рекомендуется, без всяких разрешений строят, например, стадионы для мотогонок. Прокуратура уже начала инициировать возбуждение уголовных дел - видимо, пришла пора сурово наказывать за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Комментарий

Людмила Харун, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

- Проблема сохранения и развития ООПТ носит всероссийский характер. Особенно уязвимы те из них, что находятся в городах. Самым частым следствием повышенной антропогенной нагрузки становятся свалки. Государственные инспекторы в ходе патрулирования территорий, плановых и внеплановых проверок выявляют нарушения режима особой охраны, принимают меры к их устранению и установлению виновных. Лесничества и общественные организации регулярно проводят субботники, однако культура обращения с отходами жителей крайне низка. Свалка отходов на ООПТ и в лесах требует не только незамедлительных мер со стороны контрольно-надзорных органов, но и значительного усиления просветительской работы.

Справка "РГ"

В Пермском крае 283 особо охраняемые природные территории, в том числе 21 заказник (из них 20 биологических), 114 памятников природы, пять историко-природных комплексов, 97 охраняемых ландшафтов и 46 природных резерватов.

Куда обратиться

Управление по охране окружающей среды минприроды Пермского края Пермь, ул. Попова, 11, тел. (342) 235-14-81. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура Пермь, ул. Осинская, 12, тел. (342) 237-57-72.