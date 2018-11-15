Когда в 70-е годы прошлого века артисты театров из разных городов страны поехали на гастроли в Америку, в состав группы вошла известная уфимская балерина Леонора Куватова.

- Зрители аплодировали нам стоя, а после выступления за кулисы пришли советские дипломаты и сказали, что за один час мы сделали столько для налаживания добрых отношений между странами, сколько им не удалось за год, - вспоминает она.

Народная артистка России и Башкортостана, лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева, художественный руководитель балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета, а также Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Леонора Куватова с детства знала, что будет балериной, и что эта профессия такая же важная, как любая другая. Ей очень хотелось быть похожей на соседок по дому - выдающихся башкирских балерин Зайтуну Насретдинову, Майю Тагирову, Гузель Сулейманову.

Леонора Куватова училась в прославленном Ленинградском хореографическом училище, а на выпускных экзаменах танцевала с Михаилом Барышниковым. Ей предлагали работать в коллективе известного хореографа Леонида Якобсона, но она решила вернуться в Уфу, в Башкирский театр оперы и балета. И прослужила в нем, точнее, ему целых полвека. Ее биография - это история становления балетной труппы, которую она вместе с мужем и партнером по сцене, танцовщиком и хореографом Шамилем Терегуловым создавала 25 лет. Когда они начинали, в труппе было только 20 человек. Такому составу не одолеть крупные спектакли, а им хотелось, чтобы в Уфе появились самые лучшие балеты. Сегодняшний репертуар, которым театр, без натяжки, балует зрителя, формировался во многом благодаря личным связям четы Терегулов - Куватова с выдающимися балетмейстерами Юрием Григоровичем и Владимиром Васильевым.

Леонора Сафыевна не любит говорить о себе, но в свой юбилейный вечер она изменила этому правилу. Программа концерта была составлена из знаковых номеров, партий из разных балетов, связанных с определенными событиями в жизни, которые сопровождались архивными фотографиями и закадровыми комментариями самой Куватовой. Их исполняли ученики Леоноры Куватовой: Гульсина Мавлюкасова, Гузель Сулейманова, Ильдар Маняпов, Валерия Исаева, Рустам Исхаков, Сергей Бикбулатов, прима-балерина Самарского театра оперы и балета Вероника Землякова и другие.

Среди них был особый номер - "Письмо" - в постановке артиста и начинающего хореографа Саръяна Сулейманова на музыку Нура Даутова. Он посвящен родителям артистки, которые познакомились в 1938 году, но смогли пожениться только через девять лет, в течение которых писали друг другу письма. Как сказала Леонора Куватова, "это мое письмо родителям".