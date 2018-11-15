Пензенский губернатор ответит на вопросы жителей региона

Начался прием обращений на прямую линию губернатора Пензенской области. Она состоится 28 ноября.

В прямом эфире глава региона Иван Белозерцев ответит жителям на самые актуальные и злободневные вопросы. Транслировать прямую линию будут все региональные телеканалы: "Россия 24. Пенза", "ТВ-Экспресс" и 11 канал.

Это уже третья прямая линия губернатора. В таком формате Иван Белозерцев общается с жителями региона каждый год. Первая прямая линия с губернатором состоялась в мае 2016 года, тогда пришло более 800 обращений. По ее итогам были приняты конкретные решения. В частности, увеличился объем средств из регионального бюджета на обеспечение людей лекарствами, на предоставление жилья многодетным семьям. Пациенты диализных центров получили льготы на проезд к месту проведения процедуры, а по просьбе жителей деревни Заречной Никольского района восстановили мост через реку Инза.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, даже если ответ не прозвучит в прямом эфире, он будет передан губернатору на личное рассмотрение, адресат получит ответ в обязательном порядке.

Губернатор поручил вдвое сократить срок подготовки ответов на обращения граждан, поступивших к нему в ходе прямой линии, хотя по законодательству этот срок составляет 30 дней.

Иван Белозерцев неоднократно обращал внимание подчиненных на то, чтобы повысить качество рассмотрения обращений граждан.

- Я требую исключить даже минимальные проявление формализма. Решение проблем жителей является приоритетной задачей исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов, - напомнил подчиненным на оперативном заседании в правительстве области Иван Белозерцев.

Аппарат губернатора начал собирать обращения от жителей региона, которые будут озвучены в ходе очередной прямой линии. К рассмотрению принимаются вопросы в любом формате: письменные, электронные и телефонные.

Как пояснили в правительстве Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", адресуя вопрос губернатору, в обязательном порядке необходимо указать фамилию, имя, отчество, а также обратный адрес. Это может быть адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить документы и копии в письменном виде.

К рассмотрению примут только те обращения, в которых будут указаны необходимые данные заявителя, анонимные сообщения рассмотрению не подлежат.

Справка "РГ"

Направить вопрос главе региона можно заранее по электронной почте: vopros058@bk.ru. Через мессенджеры Viber и WhatsApp сообщением в аккаунт "Прямая линия 058" (+79297678119). Обращения принимаются также по телефону 8 (8412 59-53-18 в рабочие дни с 9 до 18 часов. Можно оставить свой вопрос, зайдя на официальный сайт правительства Пензенской области, в раздел "Обращения граждан" - www.pnzreg.ru