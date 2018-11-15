Широкий общественный резонанс вызвала публикация "Летучка в Голованово" (см. "РГ-Неделя" от 1 ноября 2018). Этот номер газеты жители микрорайона передавали из рук в руки.

Год за годом стены котлована оплывали, он заполнился водой, здесь вырос рогоз и поселились водоплавающие птицы. Фото: Александр Шестаков

Отреагировали и прочитавшие статью городские чиновники - на все вопросы, поднятые в публикации, подготовили полноценные ответы.

До города доедем

Один из главных вопросов, прозвучавших на встрече редакции с местным населением, - транспортная доступность. Дело в том, что микрорайон Голованово - один из самых отдаленных в краевой столице, и людям приходится тратить на поездку в центр немало времени. Часть населения пользуется электричками.

Новость о том, что со временем Горнозаводская ветка железной дороги будет перенесена на другой берег Чусовой и войдет в единый Северный транспортный обход Перми, многих головановцев не порадовала.

Однако в министерстве транспорта края уверили: повода для беспокойства нет - железнодорожную ветку уберут только после того, как подготовят проект трамвайного сообщения.

"Закрытие станций на Горнозаводском направлении не планируется. В настоящее время в рамках создания новой транспортной инфраструктуры разрабатывается проект трамвайного сообщения. По завершении работы будут определены сроки замены железнодорожного сообщения на трамвайное. Пока движение по Горнозаводскому направлению сохраняется", - отметили в ведомстве.

Будет развязка

Беспокоит головановцев и организация движения на дороге, ведущей к кладбищу на Банной горе. "Раньше туда добирались на автобусе, остановка находилась рядом. Когда же построили современную трассу, остановку убрали, ссылаясь на требования безопасности", - жаловались местные жители.

Транспортная ситуация в будущем только улучшится, уверили чиновники. В нынешнем году начался завершающий этап реконструкции Восточного обхода на участке длиной девять километров от Чусовского моста до четвертого километра, в результате появится удобная транспортная развязка, она и решит вопрос проезда в микрорайоны Бумажник, Лёвшино и к кладбищу на Банной горе.

Как сообщили пермской редакции "РГ" в департаменте дорог и транспорта администрации краевого центра, новый автобусный маршрут N 10т от деревни Голованово до Кислотных Дач открыли еще 22 октября, работает он регулярно.

"Кроме того, в Перми разрабатывается новая транспортная модель и маршрутная сеть. Планируется, что все микрорайоны будут в равной степени обеспечены транспортом. Сменится формат взаимоотношений с перевозчиками, они не будут зависеть от выручки - оплачивать их работу станет городская администрация. Тогда появится возможность делать бесплатные пересадки на всех маршрутах, и пассажиры, не тратя лишних средств, смогут добираться из Голованово в другие районы. Расписание будет удобным для пассажиров", - отметили специалисты департамента дорог и транспорта.

Микрорайон с "озером"

Рассказали головановцы и об объекте незавершенного строительства на улице Бенгальской, 14а. Это огромный котлован, вырытый в незапамятные времена и брошенный подрядчиком. Прежде чем свернуть строительство, здесь даже успели вбить несколько десятков свай.

Год за годом стены котлована оплывали, он заполнился водой, здесь вырос рогоз и поселились водоплавающие птицы - в общем, сформировался настоящий биоценоз. Правда, уточнили местные жители, появились и досаждающие всем крысы. Да и вообще, котлован - место повышенной опасности, не ровен час, дети покалечатся.

Администрация Орджоникидзевского района провела проверку. Было решено начать в отношении собственника котлована - ООО "Шанс-центр-плюс" процедуру административного производства, чтобы исключить доступ посторонних к объекту незавершенного строительства. В адрес собственника направлено требование до 23 ноября поставить вокруг "озера" ограждение. Если фирма этого не сделает, администрация района обратится в суд.

Чиновники проверили и наличие грызунов на объекте. Крыс не обнаружили.

Хозяйская рука

История Голованова с середины прошлого века неразрывно связана с "районообразующим" предприятием - Пермским целлюлозно-бумажным комбинатом. Строился завод - строился поселок, благоустраивался микрорайон, появлялись социальные объекты, многоквартирные дома.

Технически и исторически так сложилось, что предприятие отапливает поселок, подает в дома горячую воду. Теперь заводчане занялись повышением уровня комфорта в микрорайоне.

Предприятие регулярно оказывает поддержку детскому саду, библиотеке, школе N 123 и школе искусств, содержит спортивный стадион. В ДК "Бумажник" для детей и взрослых работают бесплатные спортивные секции и творческие кружки.

Отдельное внимание - благоустройству. Жители жаловались на плохое уличное освещение. Вопрос решили совместно с муниципальным предприятием "Горсовет" и управляющей компанией "Головановская жилищная служба". Были заменены неработающие светильники, а на жилых домах появились дополнительные прожекторы.

Газифицированы индивидуальные жилые дома на улицах Пришвина и Васильевской. В рамках программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в Перми" благоустроены придомовые территории на улицах Мозырской, 3, и Бумажников, 20. Чуть ранее по федеральной программе "Комфортная городская среда" привели в порядок придомовые территории многоквартирных домов N 12, 14 и 6 на улице Бенгальской.

Расселили и снесли три аварийных дома - N 4 и N 8 на Сестрорецкой и N 4 на Бумажников.

Кстати

В 2019 году планируется ремонт улично-дорожной сети на улице Пузырева в микрорайоне Бумажник и площади перед ДК "Бумажник". Разрабатывается проектно-сметная документация перед началом работ в сквере на улице Корсуньской, срок строительства - 2019-2020 годы. Обновлены улица Железнодорожная и тротуар на улице Бумажников. В следующем году ремонт продолжится.