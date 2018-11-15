Новости

Два студента забрали документы из Керченского колледжа после трагедии 12:12
"Сумасшедшие машины" армии России поразили США 12:11
Kia Soul нового поколения покажут в конце ноября 12:11
Якутские ученые планируют разработать меню для полета на Марс 12:10
Пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за 100 лет 12:07
Российские банки заработали 1,2 триллиона рублей 12:06
Умер "латиноамериканский Фрэнк Синатра" Лучо Гатика 11:59
В Оренбуржье двое школьников провалились под лед 11:58
Роскомнадзор продолжит штрафовать Google за "молчание" 11:50
Форвард "Вашингтона" Кузнецов получил травму в матче с "Виннипегом" 11:47
Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября 11:40
Госдума дала меценатам налоговые льготы 11:30
Вышел трейлер "Дамбо" Тима Бертона 11:30
МИД РФ: России и ЕС нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества 11:29
Оба аварийно севших самолета Air France вылетели из Иркутска 11:27
Игорь Сечин объяснил причину завышенных цен на бензин 11:26
В ЕАО девочка провалилась в оставленную коммунальщиками яму 11:25
СК опубликовал видео задержания в Томске сборщицы денег для "ИГ" 11:25
Аномально высокое давление ожидается в Москве 11:17
В Омске мать с ребенком выпали из автобуса во время движения 11:12
В США легендарную "Шишигу" оценили в смешную сумму 11:12
Видео: Первый и единственный полет "Бурана" 11:04
В Петербурге подростки попытались сжечь 14-летнюю девочку 11:03
В Томске ФСБ задержала сборщиков денег для "ИГ" 11:02
В Москве из-за сгоревшего грузовика образовался огромный затор 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 11:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Отреагировали оперативно

Пермские чиновники ответили на вопросы, поступившие из микрорайона Голованово во время выездной летучки филиала "РГ"
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край №7720 (257)
Широкий общественный резонанс вызвала публикация "Летучка в Голованово" (см. "РГ-Неделя" от 1 ноября 2018). Этот номер газеты жители микрорайона передавали из рук в руки.
Год за годом стены котлована оплывали, он заполнился водой, здесь вырос рогоз и поселились водоплавающие птицы. Фото: Александр Шестаков Год за годом стены котлована оплывали, он заполнился водой, здесь вырос рогоз и поселились водоплавающие птицы. Фото: Александр Шестаков
Год за годом стены котлована оплывали, он заполнился водой, здесь вырос рогоз и поселились водоплавающие птицы. Фото: Александр Шестаков

Отреагировали и прочитавшие статью городские чиновники - на все вопросы, поднятые в публикации, подготовили полноценные ответы.

До города доедем

Один из главных вопросов, прозвучавших на встрече редакции с местным населением, - транспортная доступность. Дело в том, что микрорайон Голованово - один из самых отдаленных в краевой столице, и людям приходится тратить на поездку в центр немало времени. Часть населения пользуется электричками.

Фото: РИА Новости
"Активный гражданин" и "Наш город" начнут использовать в регионах

Новость о том, что со временем Горнозаводская ветка железной дороги будет перенесена на другой берег Чусовой и войдет в единый Северный транспортный обход Перми, многих головановцев не порадовала.

Однако в министерстве транспорта края уверили: повода для беспокойства нет - железнодорожную ветку уберут только после того, как подготовят проект трамвайного сообщения.

"Закрытие станций на Горнозаводском направлении не планируется. В настоящее время в рамках создания новой транспортной инфраструктуры разрабатывается проект трамвайного сообщения. По завершении работы будут определены сроки замены железнодорожного сообщения на трамвайное. Пока движение по Горнозаводскому направлению сохраняется", - отметили в ведомстве.

Будет развязка

Беспокоит головановцев и организация движения на дороге, ведущей к кладбищу на Банной горе. "Раньше туда добирались на автобусе, остановка находилась рядом. Когда же построили современную трассу, остановку убрали, ссылаясь на требования безопасности", - жаловались местные жители.

Транспортная ситуация в будущем только улучшится, уверили чиновники. В нынешнем году начался завершающий этап реконструкции Восточного обхода на участке длиной девять километров от Чусовского моста до четвертого километра, в результате появится удобная транспортная развязка, она и решит вопрос проезда в микрорайоны Бумажник, Лёвшино и к кладбищу на Банной горе.

Как сообщили пермской редакции "РГ" в департаменте дорог и транспорта администрации краевого центра, новый автобусный маршрут N 10т от деревни Голованово до Кислотных Дач открыли еще 22 октября, работает он регулярно.

"Кроме того, в Перми разрабатывается новая транспортная модель и маршрутная сеть. Планируется, что все микрорайоны будут в равной степени обеспечены транспортом. Сменится формат взаимоотношений с перевозчиками, они не будут зависеть от выручки - оплачивать их работу станет городская администрация. Тогда появится возможность делать бесплатные пересадки на всех маршрутах, и пассажиры, не тратя лишних средств, смогут добираться из Голованово в другие районы. Расписание будет удобным для пассажиров", - отметили специалисты департамента дорог и транспорта.

Микрорайон с "озером"

Рассказали головановцы и об объекте незавершенного строительства на улице Бенгальской, 14а. Это огромный котлован, вырытый в незапамятные времена и брошенный подрядчиком. Прежде чем свернуть строительство, здесь даже успели вбить несколько десятков свай.

Год за годом стены котлована оплывали, он заполнился водой, здесь вырос рогоз и поселились водоплавающие птицы - в общем, сформировался настоящий биоценоз. Правда, уточнили местные жители, появились и досаждающие всем крысы. Да и вообще, котлован - место повышенной опасности, не ровен час, дети покалечатся.

Администрация Орджоникидзевского района провела проверку. Было решено начать в отношении собственника котлована - ООО "Шанс-центр-плюс" процедуру административного производства, чтобы исключить доступ посторонних к объекту незавершенного строительства. В адрес собственника направлено требование до 23 ноября поставить вокруг "озера" ограждение. Если фирма этого не сделает, администрация района обратится в суд.

Чиновники проверили и наличие грызунов на объекте. Крыс не обнаружили.

Хозяйская рука

История Голованова с середины прошлого века неразрывно связана с "районообразующим" предприятием - Пермским целлюлозно-бумажным комбинатом. Строился завод - строился поселок, благоустраивался микрорайон, появлялись социальные объекты, многоквартирные дома.

Технически и исторически так сложилось, что предприятие отапливает поселок, подает в дома горячую воду. Теперь заводчане занялись повышением уровня комфорта в микрорайоне.

Предприятие регулярно оказывает поддержку детскому саду, библиотеке, школе N 123 и школе искусств, содержит спортивный стадион. В ДК "Бумажник" для детей и взрослых работают бесплатные спортивные секции и творческие кружки.

Фото: администрация губернатора Пермского края
Первый пермский микрорайон планируют достроить

Отдельное внимание - благоустройству. Жители жаловались на плохое уличное освещение. Вопрос решили совместно с муниципальным предприятием "Горсовет" и управляющей компанией "Головановская жилищная служба". Были заменены неработающие светильники, а на жилых домах появились дополнительные прожекторы.

Газифицированы индивидуальные жилые дома на улицах Пришвина и Васильевской. В рамках программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в Перми" благоустроены придомовые территории на улицах Мозырской, 3, и Бумажников, 20. Чуть ранее по федеральной программе "Комфортная городская среда" привели в порядок придомовые территории многоквартирных домов N 12, 14 и 6 на улице Бенгальской.

Расселили и снесли три аварийных дома - N 4 и N 8 на Сестрорецкой и N 4 на Бумажников.

Кстати

В 2019 году планируется ремонт улично-дорожной сети на улице Пузырева в микрорайоне Бумажник и площади перед ДК "Бумажник". Разрабатывается проектно-сметная документация перед началом работ в сквере на улице Корсуньской, срок строительства - 2019-2020 годы. Обновлены улица Железнодорожная и тротуар на улице Бумажников. В следующем году ремонт продолжится.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума дала меценатам налоговые льготы
ФАС сообщила о хакерской атаке
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"