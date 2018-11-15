Россияне в конце недели увидят самый яркий звездопад осени

Самый яркий осенний звездопад смогут увидеть россияне в конце этой недели. Метеорный поток Леониды прольется в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября.

Как сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин, осенний звездопад не такой частый, как августовский.

Если летом за час можно увидеть более ста метеоров, то сейчас их будет не более 25. Зато они будут яркими и крупными. Чтобы увидеть их, нужно смотреть на восток, туда, где находится созвездие Льва, и делать это лучше в ночь с 16 на 18 ноября.

"К тому времени Луна спрячется и не будет мешать наблюдениям. Так что для любителей астрономии и романтиков создаются самые благоприятные условия", - сказал ученый.

Самым ярким метеорный поток Леониды называют из-за того, что скорость частичек, которые образовались после распада кометы и влетают в атмосферу, самая высокая из всех существующих "звездных дождей".

Николай Лапин уточнил, что это будет последнее яркое астрономическое событие в этом году.