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15.11.2018 14:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Саратовский чиновник "убрал" свалку с помощью Photoshop

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Саратовского чиновника уволили, после того как он отчитался о ликвидации свалки, отредактировав ее изображение с помощью Photoshop.
Фото: ОНФ "Интерактивная карта свалок" Фото: ОНФ "Интерактивная карта свалок"
Фото: ОНФ "Интерактивная карта свалок"

Жители села Клещевка на интерактивной карте свалок, которую ведет Общероссийский народный фронт, выложили фотографии замусоренной водоохраной зоны реки Курдюм. Как написали сельчане, они уже несколько лет жалуются в районную администрацию, в контролирующие органы, но все без толку. Между тем в конце октября сотрудники местной власти отчитались, что мусор вывезли, и в подтверждение прислали фотографии.

Фото: Константин Бахарев
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Подлог заметили в региональном отделении ОНФ, куда поступили эти данные.

- Хотя уже год прошел, изображения абсолютно одинаковые, даже форма облаков полностью совпадает, оказалось мусор просто стерли в фоторедакторе, - рассказала пресс-секретарь саратовского ОНФ Людмила Россенко.

Общественники съездили в Клещевку и убедились - мусор по-прежнему лежит недалеко от дороги, за год свалка только разрослась. И сообщили об этом в областное министерство природных ресурсов и экологии.

Как рассказали в администрации Саратовского района, оказывается, с Photoshop поработал начальник отдела окружающей среды Василий Васильев. В свое оправдание чиновник объяснил, что не нашел места, где были сделаны снимки мусора, поэтому и решил "ликвидировать" его хотя бы виртуально.

- По итогам служебной проверки этот сотрудник был уволен, - сообщила заместитель главы администрации Саратовского района Кристина Понкратова.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии, которое координирует работу муниципальных властей, корреспонденту "РГ" рассказали, что после этого инцидента проверили снимки других ликвидированных свалок, но больше отфотошопленных изображений не обнаружили.

- В настоящее время крупногабаритный мусор с этой свалки районные власти вывезли, остальные отходы можно собрать только вручную, этому мешает установившаяся морозная погода, но ситуацию мы держим на контроле, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник инспекционного отдела по Саратову и Саратовскому району регионального Минприроды Владимир Гончаров.

По данным ведомства, из почти четырех сотен несанкционированных свалок, которые были обозначены на интерактивной карте на территории Саратовской области, к концу октября удалось ликвидировать 188.

Фото: depositphotos.com
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История с затертым на фотографиях мусором вызвала волну иронических комментариев в социальных сетях. Саратовцы рассуждают, что еще можно улучшить с помощью Photoshop в окружающей их действительности.

Между тем в отрасли по утилизации ТКО в регионе один скандал следует за другим. В конце октября, как уже сообщала "РГ", в платежках на вывоз мусора, которые присылали жителям Вольска и Балакова, оказались "мертвые души", жильцы, которые ушли из жизни много лет назад. А до этого у новых организаций, которые пришли работать в регион, не оказалось нужного количества контейнеров и машин для вывоза отходов.

Работу регионального оператора по обращению с ТКО раскритиковал и губернатор Валерий Радаев. Глава региона потребовал навести порядок с вывозом мусора и платежными документами, а также пообещал строго наказывать за "липовые" отчеты.

Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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