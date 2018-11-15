Саратовский чиновник "убрал" свалку с помощью Photoshop

Саратовского чиновника уволили, после того как он отчитался о ликвидации свалки, отредактировав ее изображение с помощью Photoshop.

Жители села Клещевка на интерактивной карте свалок, которую ведет Общероссийский народный фронт, выложили фотографии замусоренной водоохраной зоны реки Курдюм. Как написали сельчане, они уже несколько лет жалуются в районную администрацию, в контролирующие органы, но все без толку. Между тем в конце октября сотрудники местной власти отчитались, что мусор вывезли, и в подтверждение прислали фотографии.

Подлог заметили в региональном отделении ОНФ, куда поступили эти данные.

- Хотя уже год прошел, изображения абсолютно одинаковые, даже форма облаков полностью совпадает, оказалось мусор просто стерли в фоторедакторе, - рассказала пресс-секретарь саратовского ОНФ Людмила Россенко.

Общественники съездили в Клещевку и убедились - мусор по-прежнему лежит недалеко от дороги, за год свалка только разрослась. И сообщили об этом в областное министерство природных ресурсов и экологии.

Как рассказали в администрации Саратовского района, оказывается, с Photoshop поработал начальник отдела окружающей среды Василий Васильев. В свое оправдание чиновник объяснил, что не нашел места, где были сделаны снимки мусора, поэтому и решил "ликвидировать" его хотя бы виртуально.

- По итогам служебной проверки этот сотрудник был уволен, - сообщила заместитель главы администрации Саратовского района Кристина Понкратова.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии, которое координирует работу муниципальных властей, корреспонденту "РГ" рассказали, что после этого инцидента проверили снимки других ликвидированных свалок, но больше отфотошопленных изображений не обнаружили.

- В настоящее время крупногабаритный мусор с этой свалки районные власти вывезли, остальные отходы можно собрать только вручную, этому мешает установившаяся морозная погода, но ситуацию мы держим на контроле, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник инспекционного отдела по Саратову и Саратовскому району регионального Минприроды Владимир Гончаров.

По данным ведомства, из почти четырех сотен несанкционированных свалок, которые были обозначены на интерактивной карте на территории Саратовской области, к концу октября удалось ликвидировать 188.

История с затертым на фотографиях мусором вызвала волну иронических комментариев в социальных сетях. Саратовцы рассуждают, что еще можно улучшить с помощью Photoshop в окружающей их действительности.

Между тем в отрасли по утилизации ТКО в регионе один скандал следует за другим. В конце октября, как уже сообщала "РГ", в платежках на вывоз мусора, которые присылали жителям Вольска и Балакова, оказались "мертвые души", жильцы, которые ушли из жизни много лет назад. А до этого у новых организаций, которые пришли работать в регион, не оказалось нужного количества контейнеров и машин для вывоза отходов.

Работу регионального оператора по обращению с ТКО раскритиковал и губернатор Валерий Радаев. Глава региона потребовал навести порядок с вывозом мусора и платежными документами, а также пообещал строго наказывать за "липовые" отчеты.