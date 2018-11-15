Теплант (г. Самара) - один из крупнейших игроков на российском рынке сэндвич-панелей, за этот год вдвое увеличил объем капитальных вложений.

На модернизацию, ремонт и реконструкцию производственных мощностей компания направила около 28 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2017 году. При этом затраты на капитальное строительство составили небольшую часть, в основном деньги были вложены в оборудование.

Как сообщил технический директор "Тепланта" Николай Рассадин, знаковым проектом стал запуск второй линии минераловатного производства. На ней можно изготавливать не только вату для сэндвич-панелей, но и товарную вату. Новую линию запустили с минимальными затратами и в короткие сроки - меньше трех месяцев. Сейчас она работает в полном объеме, средняя производительность выше паспортных показателей на десять процентов.

Работы по модернизации затронули основные участки производства: линию окраски, две линии по выпуску минеральной ваты, производство сэндвич-панелей - обе линии в Самаре и завод в Ивановской области.

- Мы могли обойтись без этих затрат, предприятие продолжало бы действовать в штатном режиме. Но сложно переоценить важность проделанной работы. Это дает нам уверенность, что оборудование будет долгое время в исправном состоянии. Это наши инвестиции в качество продукции и повышение производительности, - говорит Николай Рассадин.

В результате модернизации предприятия удалось уменьшить расход сырья, повысить производительность линий и улучшить технические качества выпускаемой продукции.

В новом году "Теплант" планирует еще один масштабный проект - замену нижней части вагранки на одной из линий. Вес такой конструкции достигает 6,5 тонны. Завод уже заключил договор с компанией из Италии на производство и поставку вагранки. Работы запланировано провести в первом квартале будущего года.

Справка "РГ"

Акционерное общество "Теплант" - ведущий производитель сэндвич-панелей в России. Предприятие создано в 1994 году на базе завода по производству минераловатных изделий. Компания имеет две производственные площадки в Самаре и одну в Ивановской области (город Тейково). Дилерская сеть компании насчитывает более 40 партнеров в 33 городах России, Казахстана и Беларуси.

Текст подготовлен при поддержке АО "Теплант"