Новости

Назван город России с самыми лучшими дорогами 08:45
В Сочи собрали 50 миллионов курортного сбора 08:42
Знаменитый испанский путешественник снимет фильм о Крыме 08:34
СК завел дело об избиении школьника учителем в Хабаровском крае 08:08
Названы города России с лучшими дорогами 08:08
В Хабаровском крае "заморозили" цены на хлеб 07:58
В Калифорнии в результате пожаров 58 человек погибли и 130 пропали 07:48
В Японском море столкнулись два рыболовецких траулера 07:25
Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США 07:11
Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ 07:06
Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе 07:01
Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав 06:50
Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями 06:47
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления 06:29
В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника 06:22
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:18
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими" 05:52
Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов 05:36
Жители Камчатки ощутили землетрясение 05:30
В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов 05:26
США призвали к выводу иранских сил из Сирии 04:58
Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии 04:54
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона 04:22
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец" 04:17
Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Теплант" инвестирует в производство

Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Теплант (г. Самара) - один из крупнейших игроков на российском рынке сэндвич-панелей, за этот год вдвое увеличил объем капитальных вложений.
Фото: АО "Теплант" Николай Рассадин, технический директор "Тепланта" Фото: АО "Теплант"
Николай Рассадин, технический директор "Тепланта" Фото: АО "Теплант"

На модернизацию, ремонт и реконструкцию производственных мощностей компания направила около 28 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2017 году. При этом затраты на капитальное строительство составили небольшую часть, в основном деньги были вложены в оборудование.

Как сообщил технический директор "Тепланта" Николай Рассадин, знаковым проектом стал запуск второй линии минераловатного производства. На ней можно изготавливать не только вату для сэндвич-панелей, но и товарную вату. Новую линию запустили с минимальными затратами и в короткие сроки - меньше трех месяцев. Сейчас она работает в полном объеме, средняя производительность выше паспортных показателей на десять процентов.

Работы по модернизации затронули основные участки производства: линию окраски, две линии по выпуску минеральной ваты, производство сэндвич-панелей - обе линии в Самаре и завод в Ивановской области.

- Мы могли обойтись без этих затрат, предприятие продолжало бы действовать в штатном режиме. Но сложно переоценить важность проделанной работы. Это дает нам уверенность, что оборудование будет долгое время в исправном состоянии. Это наши инвестиции в качество продукции и повышение производительности, - говорит Николай Рассадин.

В результате модернизации предприятия удалось уменьшить расход сырья, повысить производительность линий и улучшить технические качества выпускаемой продукции.

В новом году "Теплант" планирует еще один масштабный проект - замену нижней части вагранки на одной из линий. Вес такой конструкции достигает 6,5 тонны. Завод уже заключил договор с компанией из Италии на производство и поставку вагранки. Работы запланировано провести в первом квартале будущего года.

Справка "РГ"

Акционерное общество "Теплант" - ведущий производитель сэндвич-панелей в России. Предприятие создано в 1994 году на базе завода по производству минераловатных изделий. Компания имеет две производственные площадки в Самаре и одну в Ивановской области (город Тейково). Дилерская сеть компании насчитывает более 40 партнеров в 33 городах России, Казахстана и Беларуси.

 

Текст подготовлен при поддержке АО "Теплант"

Экономика АПК Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

CNBC: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских С-400
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России
Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"