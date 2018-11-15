Ишимбайский городской суд вынес первый приговор в республике на основании вердикта присяжных заседателей. Ранее их привлекали только для участия в уголовных процессах Верховного суда Башкирии. О том, кто имеет право на рассмотрение дела судом присяжных и особенностях таких процессов, рассказал на деловом завтраке в "РГ" начальник уголовно-судебного управления прокуратуры РБ Азамат Мухутдинов.

Азамат Мухутдинов: Нужно учитывать и тот момент, что оправдательный вердикт присяжных - не окончательное решение по делу. Фото: Петр Коннов/РГ

Азамат Рамелевич, с первого июня этого года уголовные дела с участием присяжных заседателей могут рассматривать во всех районных и городских судах. Как прошел первый местный процесс с участием присяжных заседателей? В чем отличие таких дел от обычных?

Азамат Мухутдинов: Первый процесс состоялся в Ишимбайском городском суде. Ходатайствовали о приглашении присяжных подсудимые, молодые люди 19-ти и 24-х лет. Их обвиняли в том, что они в состоянии сильного алкогольного опьянения избили 63-летнего мужчину, который после этого умер. Молодые люди рассчитывали убедить в своей невиновности суд присяжных заседателей, однако вердикт был единодушный: виновны и не заслуживают снисхождения. В итоге городской суд приговорил мужчин к 10 и 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Специфика подобных дел в том, что судьбу подсудимого решают обычные граждане, чаще всего без юридического образования. Они должны ответить на четыре основных вопроса: был ли факт преступления, доказано ли, что его совершил подсудимый, виновен ли этот человек и заслуживает ли он снисхождения? На основании их решения квалифицированный судья и выносит приговор.

Просить о рассмотрении уголовного дела с участием суда присяжных обвиняемый может в ходе следствия. В основном это процессы по таким статьям, как "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Такие суды можно сравнить с теми, что показывают в американских фильмах?

Азамат Мухутдинов: Это слишком поверхностное сравнение. Да, конечно, сейчас гособвинитель не просто читает обвинение. Ему, действительно, нужно подготовить речь, которая должна убедить присяжных в виновности подсудимого. Но это лишь последняя точка. Перед нею нужно очень внимательно изучить материалы дела, при необходимости - провести собственное расследование, чтобы ни у присяжных, ни у судей не осталось ни малейших сомнений относительно дела подсудимого.

Судьбу подсудимого решают обычные граждане, чаще всего без юридического образования

К примеру, в Стерлитамаке убили мужчину, который незаконно обналичивал через своих знакомых крупные суммы денег. Следствие предъявило обвинение одному из его товарищей, решившему не возвращать 1,4 миллиона рублей. Защита подсудимого заявила: у убитого не было таких денег, а значит, нет мотива преступления. Благодаря технической грамотности и въедливости гособвинитель нашел финансовые документы в мобильном телефоне убитого, которые предъявил присяжным заседателям в Верховный суд республики.

В другом уголовном деле защита оспаривала показания очевидца, видевшего подсудимого сразу после преступления: якобы невозможно в темноте узнать человека с такого расстояния. Контраргументом гособвинителя стало видео, снятое с квадрокоптера. Работник прокуратуры специально выезжал на место преступления и заснял улицу вечером при свете фонаря, о котором в деле даже не упоминалось. В рамках того же дела гособвинитель специально для судей присяжных приглашал на процесс судмедэксперта, который простым языком разъяснил, что людей убили, а не угорели они, как утверждали адвокаты.

То есть сегодня для профессионального гособвинителя при работе с присяжными заседателями нужно обладать харизмой, быть уверенным в себе и уметь красиво и логично говорить простым, понятным языком. По сути, быть психологом, артистом и следователем одновременно.

Насколько известно, присяжные уже 15 лет работают с Верховным судом. Но вот у районных судов и, соответственно, гособвинителей такого опыта нет. Каким образом ликвидируете этот недостаток?

Азамат Мухутдинов: Мы заранее начали готовить перспективных районных гособвинителей: создали специальный макет уголовного дела, чтобы они увидели, как выглядит опросный лист, протокол заседания и другие специфичные документы подобных дел. Кроме того, разработали методическое пособие для гособвинителя, где все наглядно прописано. Проводим обучающие семинары. Но больше всего коллегам нравится деловая игра, своего рода квест для прокурора. Заранее распределяем роли и разыгрываем театральное представление по определенному уголовному делу перед обучающимися, закладывая ошибки, которые нужно найти. Практика показывает: в такой форме материал запоминается лучше.

Как вы думаете, стоит ли просить присяжных заседателей рассматривать их дело?

Азамат Мухутдинов: Только подсудимый принимает решение ходатайствовать об участии в процессе присяжных заседателей или нет. Важно, чтобы он четко осознавал последствия такого шага.

Если человек уверен в своей невиновности, имеются лишь косвенные доказательства его вины, есть реальный шанс, что на суде присяжные заседатели признают его невиновным. Однако нужно учитывать и тот момент, что оправдательный вердикт присяжных - не окончательное решение по делу. Его можно оспорить в суде высшей инстанции.

В то же время если суд присяжных вынесет обвинительный вердикт, подсудимый теряет возможность обжаловать приговор по факту.

Прежде чем решиться на суд с участием присяжных, стоит тщательно взвесить все "за" и "против".

Ключевой вопрос

Кого могут пригласить стать присяжным заседателем?

Азамат Мухутдинов: Присяжным может стать любой совершеннолетний гражданин РФ. Явиться в суд - гражданский долг каждого.

Отбор кандидатов проходит с участием гособвинителя и защиты. Среди ограничений - судимость, родство с сотрудниками следователей, прокуроров, знакомство с подсудимым и так далее. Некоторые граждане уже на месте отказываются по политическим или религиозным убеждениям.

Но многие и вовсе не приходят в суд. К примеру, при рассмотрении уголовного дела в Калининском районе Уфы вызвали 350 кандидатов, а пришли - пятеро. Тогда как присяжных должно быть шестеро и два запасных. Дело отложили. Это к вопросу сознательности и граждан, и их работодателей.

Между тем

Сложность перехода к новой системе работы в районах в том, что большинство уголовных дел в республике суды рассматривают в особом порядке. Когда подсудимый признал вину, согласен возместить ущерб, материалы дела не исследуются и решение выносится быстро, без особых прений, при этом срок за преступление составляет 2/3 от минимального по закону. В этом году в особом порядке рассмотрели более 65 процентов уголовных дел, а в прошлом - 80 процентов.

Цифра

20 тысяч уголовных дел рассмотрено в судах Башкирии за 10 месяцев 2018 года.